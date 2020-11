Leo Gassmann compie gli anni: auguri speciali di papà Alessandro

Leo Gassmann compie 22 anni: sui social, papà Alessandro gli dedica un pensiero davvero speciale e conquista tutti.

Leo Gasmann compie 22 anni oggi, domenica 22 novembre e, per lui, sono arrivati degli auguri davvero speciali: quelli di papà Alessandro che è il suo primo fan e che più volte ha sottolineato di essere fortemente orgoglioso del percorso che ha scelto di fare nel mondo della musica senza l’aiuto di nessuno.

Figlio di Alessandro Gassmann, nipote di Vittorio Gassmann, cresciuto in una famiglia di artisti e circondato dagli amici artisti del padre come Gianmarco Tognazzi, Leo ha scelto di seguire la sua passione per la musica. Una scelta che si è rivelata vincente. Da X Factor e Sanremo Giovani, la strada è stata breve ed oggi è uno dei più giovani artisti della musica italiana molto apprezzati non solo dai fan, ma anche dalla critica.

Compleanno Leo Gassmann: i teneri auguri di papà Alessandro su Twitter

Il 22 novembre è un giorno speciale in casa Gassmann per il compleanno di Leo, unico figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Su Twitter, papà Alessandro, ha così pubblicato una foto del suo amore scrivendo: “Tanti auguri amore mio”.

Di Leo, Alessandro Gassmann ha parlato nell’intervista rilasciata a Domenica In lo scorso 4 ottobre. Ai microfoni di Mara Venier, parlando del figlio Leo, ha detto: “Sono orgoglioso di lui, sta facendo le cose alla grande e sono felice di averlo lasciato libero, ha raggiunto il successo facendo tutto da solo. Sarò di parte, ma per me è il più grande artista pop italiano”.

“Mi sostengono da lontano perché sono a inseguire i loro di sogni. Ma fanno sempre il tifo per me”, ha detto Leo parlando dei genitori in alcune interviste.

Durante la partecipazione di Leo a Sanremo Giovani 2020, papà Alessandro, rimasto a casa, dopo la vittoria, ha esultato su Twitter.

Tanti auguri amore mio.❤️🎸🎂 pic.twitter.com/JhNRpEAv3y — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 22, 2020

In precedenti interviste, Alessandro Gassmann, ha aggiunto: “Sono fiero di lui, ma non voglio invadere il suo spazio. Ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte”. E gli auguri di compleanno di papà Alessandro hanno fatto il giro del web.