Impasto della pizza con 2 grammi di lievito: base leggera e digeribile

Vogliamo una pizza leggera e con un impasto che abbia poco lievito? Ecco la ricetta che fa per noi la pizza con solo due grammi di lievito, leggera e digeribile

Se vogliamo una pizza leggera e digeribile e abbiamo tempo a disposizione, quella che stiamo per presentarvi è la ricetta che fa per noi.

Attenzione perché non si tratta affatto di una pizza veloce, ma al contrario di una ricetta che richiede una lievitazione molto lunga che quindi possiamo preparare senza stress.

Per realizzarla ci serviranno:

600 ml di acqua tiepida

2 cucchiaini di zucchero

2 g di lievito di birra fresco

800 g di farina tipo 0

200 g di semola rimacinata

50 ml di olio extra vergine di oliva

2 cucchiaini colmi di sale

Preparazione impasto pizza leggera con 2 grammi di lievito

La preparazione di questo impasto sarà un po’ lunga ma il risultato che otterremo è sicuramente quello di una pizza molto digeribile e quindi adatta a tutti.

Prendiamo la ciotola di una planetaria o dell’impastatrice e facciamo sciogliere in acqua tiepida il lievito di birra e lo zucchero. Poi lasciamo riposare per 15-20 minuti. A questo punto aggiungiamo gli altri ingredienti: la farina, la semola e l’olio. Iniziamo ad impastare e intanto aggiungiamo anche il sale.

L’impasto che andremo a ottenere dovrà essere omogeneo e molto elastico. Prendiamo un contenitore e ungiamolo dopo di che mettiamo dentro il nostro impasto. Faremo lievitare la nostra base per la pizza per 8 ore meglio dentro il forno spento con la luce acceso o in un posto caldo. In alternativa possiamo possiamo preparare l’impasto la sera prima, metterlo la notte in frigo e al mattino seguente toglierlo e lasciare ancora lievitare 5 ore a temperatura ambiente.

A questo punto il nostro impasto è lievitato. Facciamo piccoli panetti che disporremo su una teglia da forno, li copriamo e li lasciamo lievitare nel forno spento con la luce accesa per 4 ore. Finita questa seconda lievitazione la nostra pasta per la pizza è pronta. Possiamo stendere i nostri panetti su un piano di lavoro e condirli a secondo dei nostri gusti.

Quello che avremo ottenuto e sicuramente una pizza genuina e gustosissima. Non ci resta che auguravi buon appetito.