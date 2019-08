Oggi vi presentiamo la pizza veloce senza lievitazione. La soluzione più pratica per mettere d’accordo tutti senza perdere tempo.

La pizza veloce senza lievitazione è buona come quella classica. Solo che ci fa risparmiare un sacco di tempo ed è la soluzione ideale quando abbiamo fretta oppure arrivano ospiti a sorpresa.

Se siete convinte che la migliore pizza sia solo quella con una lievitazione naturale lunghissima, allora forse non vi conviene leggere questo pezzo. Se invece siete aperte anche a nuove idee, meglio così.

Pizza veloce senza lievitazione, pochi passaggi e risultato sicuro

Il segreto della pizza veloce senza lievitazione è negli ingredienti. Scegliete quelli più adatti, ma anche i migliori a cominciare dalla farina e dal lievito. Non vi stiamo dicendo che il risultato sarà esattamente identico a quello della pizza normale.

Vi diciamo però che i vostri bambini, ma anche i vostro compagni e mariti rimarranno incantati dalla sua bontà. In pochi minuti li metterete a tavola e per farcire la pizza potete scegliere rtutti gli abbinamenti che volete. Oggi vi proponiamo una variante facile della pizza veloce.

Pizza veloce

Ingredienti:

300 gr di farina tipo 0

1 bustina di lievito di birra in polvere

175 ml di acqua tiepida

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale

3 salsicce medie

250 g peperoni

Preparazione:

Preriscaldate il forno a 220° e cominciare a preparare la base per la pizza. Mettete la farina, il lievito, l’acqua tiepida, una presa di sale e l’olio nella ciotola dell’impastatrice, oppure su una spianatoia.

Se usate l’impastatrice elettrica fatela girare per almeno dieci minuti a velocità bassa in modo da amalgamare bene l’impasto.

Se invece usate le mani fate la classica fontana con la farina al centro, aggiungete il sale e il lievito, poi l’acqua e l’olio. Iniziate ad amalgamare gli ingredienti aiutandovi con una forchetta e poi usate le mani. Impastate fino ad ottenere un impasto elastico, serviranno 10-12 minuti.

Terminata la fase dell’impasto, dividetelo in quattro e stendetelo con un mattarello creando la base per le pizze. Potete farla rotonda, rettangolare oppure ovale e seconda di come la volete cuocere.

Noi come farcitura abbiamo pensato a peperoni e salsiccia-. Fate rosolare per 7-8 minuti le salsicce in una padella antiaderente, ma senza olio. Poi toglietele dal fuoco, tagliatele a tocchetti e distribuitele sulle basi della pizza, insieme alle falde di peperoni tagliati a striscioline.

Mettete in forno, cuocete per 15-18 minuti fino a quando le pizze non saranno belle croccanti. Poi estraetele e servite calde.

