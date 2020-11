Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette per il gruppo “A”

Le migliori ricette per il pranzo di Natale adatte per il gruppo sanguigno ‘A’. Dall’antipasto al dolce tante gustose idee in cucina.

La dieta del gruppo sanguigno è una delle più seguite e che, evidentemente, regala molte soddisfazioni, non soltanto per quanto riguarda la perdita di peso ma proprio per la salute, che secondo i medici che la promuovono riesce a tenere l’organismo in perfetto equilibrio.

Certo, come ogni regime alimentare particolarmente restrittivo nei confronti di alcuni alimenti, vanta molti detrattori tra medici e nutrizionisti, ma noi abbiamo voluto fornire alcune ricette adatte al gruppo sanguigno ‘A’ perfette per il pranzo di Natale. Non perdere anche il menu per il pranzo di Natale per il gruppo ‘0’.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti per il gruppo ‘A’

Gli antipasti, saranno un ‘benvenuto’ gradito a tutti, ecco alcune ricette indicate anche per il gruppo sanguigno ‘A’ che conquisteranno al primo assaggio.

La torta salata di riso

Una torta salata e tutta natalizia da gustare in famiglia. Il riso, un alimento adatto al gruppo sanguigno ‘A’.

Le polpette di tacchino

Un finger food perfetto per un antipasto sfizioso per il pranzo di Natale. Semplici da preparare e davvero gustose.

La torta salata alla zucca

Una torta salata alla zucca. Un trionfo di sapore con una sfoglia senza glutine.

Le focaccine ripiene

Le focaccine ripiene di zucchine e scarola, un antipasto che conquisterà tutti, soprattutto i piccini.

