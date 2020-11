Le regioni Lombardia e Piemonte si trovano ancora in zona rossa ma secondo una recente ordinanza potrebbero passare in zona arancione. Da quando? Leggiamo insieme.

Lombardia e Piemonte si trovano ancora in zona rossa, ma probabilmente dal 27 potrebbero passare all’arancione. Difatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato il provvedimento anche per Sicilia e Valle D’Aosta. Da oggi Abbruzzo in zona rossa.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza, in vigore da oggi, “con cui si rinnovano le misure relative alle Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta”. Ma le condizioni potrebbero cambiare per alcune regioni, soprattutto per Lombardia e Piemonte.

Leggiamo insieme cosa prevede la nuova ordinanza.

La nuova ordinanza valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione

Al termine della cabina di regia e della riunione del Comitato tecnico scientifico il governo deciderà se alcune regioni devono cambiare fascia sulla base dei dati. Attualmente c’è solo una certezza: l’Abruzzo in zona rossa con effetto immediato. Difatti anche i dati del bollettino di oggi emesso dal ministero parla di un aumento di casi (+705 rispetto alla giornata di ieri).

E in attesa di un possibile DPCM natalizio, realizzato ad hoc per incentivare il commercio per il Natale al ministero della Salute prevale la convinzione che solo per l’Abruzzo (il cui presidente Marco Marsilio ha anticipato le decisioni degli scienziati) scatterà oggi stesso la fascia rossa.

Per le altre regioni non dovrebbero esserci sorprese. Piemonte e Lombardia, che tecnicamente sono già in fascia arancione, ma che in virtù del DPCM in vigore dovranno aspettare il 27 novembre per poter scendere nella classificazione e passare a misure meno severe.

In attesa, dunque, di questa data ufficiale per il passaggio di “colore” ossia concretamente si tratterà di due settimane Lombardia e Piemonte continueranno a permanere in zona rossa insieme alle altre e alla recente Abruzzo. Stesso discorso vale per Puglia e Sicilia che fino al 27 novembre conserveranno lo status di zona arancione.

Il 27 novembre sarà dunque una data decisiva.