Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 20 Novembre

Leggiamo insieme il bollettino di oggi, 20 Novembre sul numero dei contagi, dei nuovi positivi, dei ricoverati e della situazione in generale sul Coronavirus in Italia. Dati in aggiornamento.

Il bollettino di oggi, 20 Novembre diramato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile parla chiaramente: 1.345.767 casi totali in Italia.

Secondo i dati resi pubblici ogni giorno intorno alle 17.00 possiamo analizzare l’incremento di casi positivi al coronavirus rispetto alla giornata precedente, il numero di casi totali, i deceduti, i dimessi guariti e analizzare nel dettaglio i positivi al Coronavirus distinti, secondo il bollettino, in ricoverati con sintomi, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare, totale degli attualmente positivi.

Indubbiamente ogni dato, secondo una tabella a doppia entrata, riporta il totale distribuito per singola regione d’Italia e il totale distribuito per ogni singola categoria analizzata.

Ma prima di addentrarci nel pieno di questi nuovi dati e fare un confronto con le giornate precedenti possiamo mettere in risalto alcune notizie odierna che riguardano il coronavirus:

Poche le bombolette d’ossigeno in Campania, Conte rivendica degli interventi mirati.

Intanto continuano senza sosta le sperimentazioni sui vaccini, è stato approvato quello cinese e vicini ad un risultato anche per il vaccino dell’azienda americana Pfizer.

I dati sui positivi di oggi regione per regione

Prima di analizzare regione per regione parliamo di qualche dato in generale sulla situazione Coronavirus in Italia:

Casi totali: 1.345.767

Dimessi guariti: 520.022

Ricoverati con sintomi: 22.957

In terapia intensiva: 3.748

Deceduti: 48.569

Le singole regione: leggiamo i dati

Adesso analizziamo insieme i dati regione per regione (in ordine decrescente):

Lombardia : incremento di 9.221 casi rispetto al giorno precedente con 8.304 ricoverati con sintomi, 930 in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri), 150.407 in isolamento domiciliare e 159.641 attualmente positivi.

: incremento di 9.221 casi rispetto al giorno precedente con 8.304 ricoverati con sintomi, 930 in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri), 150.407 in isolamento domiciliare e 159.641 attualmente positivi. Piemonte : incremento di 3.861 casi rispetto al giorno precedente ( di meno rispetto a ieri che l’incremento superava i 5 mila) con 5.225 i ricoverati con sintomi, 393 in terapia intensiva ( 3 in più rispetto a ieri), 70.927 in isolamento domiciliare e 76.545 attualmente positivi.

: incremento di 3.861 casi rispetto al giorno precedente ( di meno rispetto a ieri che l’incremento superava i 5 mila) con 5.225 i ricoverati con sintomi, 393 in terapia intensiva ( 3 in più rispetto a ieri), 70.927 in isolamento domiciliare e 76.545 attualmente positivi. Campania: incremento di 4.226 casi rispetto al giorno precedente con 2.244 ricoverati con sintomi, 201 in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 96.547 in isolamento domiciliare e 98.992 attualmente positivi.

L’incremento di casi nelle altre regioni:

Veneto: +4.468

Emilia Romagna: +2533

Lazio: +2.667

Toscana: +2.207

Sicilia: +1.634

Liguria: +761

Puglia: +1.456

Friuli Venezia Giulia: +1.018

Marche: +512

Abruzzo: +705

Umbria: +394

P.A. Bolzano: +736

Sardegna: +581

P.A. Trento: +234

Calabria: +515

Valle d’Aosta: +155

Basilicata: +219

Molise: +139