Li riconosci? Sono i pretzel! Oggi, grazie alla ricetta di arianna.fit_life, te ne ne regaliamo una versione leggera e velocissima: pretzel light dolci senza zucchero, senza lievitazione!

Ricetta Pretzel dolci senza zucchero e senza lievitazione!

Dalla ricca raccolta di prelibatezze culinarie di arianna.fit_life, oggi ti proponiamo una versione light e alternativa dei tradizionali pretzel tedeschi!

[…presente in varie forme, consistenze e sapori, nei vari paesi del mondo…

Soffice e voluminoso, croccante e sottile, dolce o salato..

il PRETZEL (o bretzel) è una delle ricette più popolari e amate da tutti. Contribuisce alla magia,nei mercatini di Natale, di cui è considerato il protagonista indiscusso…

Il suo luogo d’origine è la Germania,e come ogni ricetta di tradizione, ha alle spalle milioni di leggende.. Quella che preferisco narra che anticamente gli sposi venissero uniti in matrimonio sotto ad un pretzel appeso, che poi veniva diviso in due per essere mangiato un pezzo ciascuno. Oggi è considerato un po’ ovunque simbolo di fortuna e prosperità, chiamato infatti anche “nodo d’amore” …]

I miei pretzel sono dolci soffici e golosi, naturalmente SANI E LEGGERI

senza zuccheri aggiunti

0 grassi

adattabili per vegani*

adattabili per senza glutine*

senza lievitazione

velocissimi da preparare

ti faranno innamorare al primo morso

nel miei contenuti in evidenza “RICETTE” troverai il procedimento,per annodare i pretzel!

Preparazione

In planetaria (o a mano) unisci 155g di farina manitoba @lefarinemagiche (per la versione #glutenfree puoi tranquillamente utilizzare una farina senza glutine adatta ad impasto), 70ml di latte vegetale senza zucchero @alpro , 65g di yogurt greco @fage_italia (*per la versione vegana puoi utilizzare dello yogurt vegetale) e 4g di lievito vanigliato + qualche goccia di flavordrops “marzipan” @myproteinit. Impasta il tutto fino ad ottenere un panetto liscio, omogeneo e compatto.

Dividi in circa 9/10 palline da 30g ciascuna e forma con con ognuna un “cordoncino” di almeno 40cm. Incrocia per due volte le estremità a forma di “cappio lento” e poi porta verso il basso per dargli la forma tipica. Cuoci in friggitrice ad aria a 200º per circa 5/8’ girandolo metà cottura (o in forno dopo averlo spennellato con del latte vegetale a 180º fino a doratura) cospargi con stevia e cannella.