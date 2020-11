L’isola di Famosi dovrebbe partire l’anno prossimo e si vocifera che Can Yaman possa essere l’inviato della Blasi, ma sarà vero?

L‘Isola dei Famosi è stato messo un po’ da part a causa della pandemia attualmente in corso, in quanto in maniera inevitabile non ha permesso la regolare messa in onda di numerosi programmi televisivi. Secondo il settimanale Nuovo tv, il reality dovrebbe farcela a tornare il prossimo anno, salvo che la situazione mondiale non peggiori ancora di più e nel cast del programma dovrebbe esserci perfino un nome d’eccezione: Can Yaman.

Secondo la rivista il protagonista di DayDreamer, che di recente si è mostrato come mai prima d’ora, dovrebbe ricoprire il ruolo di inviato di Ilary Blasi, che avrebbe avuto la meglio su Belen Rodriguez, in quanto Mediaset avrebbe optato per avere lei al timone del programma lasciato da Alessia Marcuzzi. Ma sarà vero?

A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia sul portale Gionalettismo, che ha assolutamente smentito il tutto.

Can Yaman non sarà nel cast dell’Isola dei Famosi. Il bell’attore non avrebbe mai avuto la richiesta della produzione, che sapendo che vuole incentrare la sua carriera sulla strada della recitazione non lo ha proprio invitato a riflettere sul potenziale ruolo nel reality show di canale 5.

Anticipazioni Isola dei Famosi: data di inizio e primi provini

Le novità sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi non sono di certo finite qui. Il noto settimanale, oltre a parlare della possibile presenza, ormai smentita, di Can Yaman nel cast, ha anche rivelato che quella che dovrebbe essere la data di partenza.

La produzione avrebbe optato per il 2 aprile, salvo imprevisti che sono ormai all’ordine del giorno a causa della pandemia mondiale in corso. Ci sono ancora un po’ di incertezze a riguardo, in quanto non si saprebbe bene dove girare la prossima edizione del reality show. Qualche tempo fa si è anche mormorato di abbandonare le Honduras e di girare il tutto in Europa, mentre invece il settimanale parla oggi delle Canarie, che sarebbero state scelte per il basso numero di contagi.

Oltre alla data di inizio del reality di Ilary Blasi, tra l’altro Alfonso Signorini ha fatto chiarezza sul loro rapporto, il settimanale ha fatto i nomi di alcuni possibili concorrenti. Curiosi di scoprire i vip che potrebbero prendere parte al progetto?

Tra questi ci sarebbe il nome di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Mila Suarez, di recente finita al centro del gossip a causa della sua relazione con Elisa De Panicis e per aver dichiarato di aver ricevuto la corte da Paolo Brosio. Entrambi questi due personaggi, come i telespettatori ricorderanno bene, hanno preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Oltre a loro, sempre facendo riferimento alla casa più spiata d’Italia, si è parlato anche di Cristina Plevani, storica vincitrice del GF, ma anche di Sossio Aruta, che ha preso parte alla scorsa edizione dedicata ai vipponi di Signorini. Ci sono anche, per concludere in bellezza, Luigi Oliva, ex di Pamela Prati, e Lorenzo Riccardi.

https://t.co/BT0o3PrKvP Per chi già stava esultando mettetevi l’anima in pace nn andrà mai all’ isola dei “famosi”

⬇️⬇️⬇️⬇️ — Cris_❤🇮🇹 (@Cris58Hy) November 18, 2020

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi non sembrano affatto deludere le aspettative del pubblico del piccolo schermo, ma il dubbio resta uno soltanto: Ilary Blasi riuscirà ad andare in onda?