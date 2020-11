Alfonso Signorini da quando conduce il GF Vip ha litigato con Ilary Blasi? Il conduttore svela tutta la verità a Casa Chi.

Alfonso Signorini, da un anno e due edizioni, è al timone del GF Vip. Un ruolo che prima apparteneva ad Ilary Blasi, ma che da qualche tempo non ha più voluto. Si mormora, infatti, che la conduttrice non abbia accettato di condurre le altre edizioni in quanto non voleva che le venisse accostata unicamente l’immagine di presentatrice di reality show, anche se secondo i gossip avrebbe poi sostituito a sua volta Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi.

Da quando Alfonso è però passato al timone del programma, si è spesso mormorato che tra loro si siano un po’ incrinati e i rapporti e che la moglie di Francesco Totti, tra l’altro entrambi sono risultati positivi al covid, non abbia apprezzato vedere il suo opinionista debuttare nel ruolo di conduttore.

A fare chiarezza però ci ha pensato il diretto interessato che a Casa Chi ha prontamente smentito il tutto.

“Io ed Ilary continuiamo a sentirci e a dire la verità anche piuttosto spesso” ha subito precisato il conduttore, mettendo a tacere le malelingue. “Ci sentiamo con una certa costanza, parlandoci di frequente. Lo stesso, devo dire, vale anche per Alessia Marcuzzi” ha ammesso, tra l’altro la conduttrice da lui citata ha ribadito di essere negativa al virus viste le recenti indiscrezioni sul suo conto.

“Devo dire però che la Blasi da qualche tempo continua a rimbalzarmi l’invito di venire a cena da me, glielo sto chiedendo da più di un mese!” ha confidato il conduttore. “La invito da molto tempo, invito rivolto sia a lei sia a suo marito” ha specificato. “Ma non stanno vivendo un periodo facile: prima è morto il padre di Totti, quindi avevano altri pensieri con giusta ragione, poi è riscoppiata l’emergenza del covid“ ha rivelato Alfonso. “Francesco non ha vissuto una bella esperienza, considerando anche che si sono ammalati entrambi” ha concluso per poi rivelare alcune interessanti anticipazioni sul GF Vip.

Alfonso Signorini svela alcune anticipazioni sul GF Vip: “Sarà difficile”

Alfonso Signorini, oltre a parlare del suo rapporto con Ilary Blasi, come anticipato, si è lasciato andare a qualche anticipazione su Grande Fratello Vip, ammettendo che sarà abbastanza difficile raccontare ai suoi amati vipponi che il programma non terminerà affatto il 2 dicembre, come precedentemente stabilito, ma a febbraio. Ergo dovranno passare tutto il periodo natalizio lontano dai loro affetti e rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Sarà molto difficile dire a tutti i concorrenti che il programma non terminerà a dicembre, ma si allungherà di due mesi fino a febbraio” ha ammesso il conduttore, anche se la notizia non sarà di certo un fulmine a ciel sereno visto che alcuni concorrenti avevano spoilerato che al di fuori della casa si mormorava di questa possibilità. “Gli diremo tutto quanto entro venerdì, ma onestamente non ho idea di che reazione avranno. Chiederemo a tutti loro di trascorrere il Natale e il Capodanno nella casa, in quanto il programma andrà in onda fino a febbraio” ha concluso per poi rivelare anche al portale Giornalettismo qualche succosa novità in merito all’ingresso di nuovi concorrenti. In particolar modo su un nuovo concorrente su cui Tommaso Zorzi avrebbe già messo gli occhi nella vita reale.

“Il concorrente che sta per entrare è un bellissimo ragazzo e compirà 30 anni tra dicembre e gennaio” ha rivelato in anteprima Alfonso Signorini sui nuovi concorrenti del GF Vip, anche se molti sperano possa essere il famoso di Simone scoperto da Barbara d’Urso. “Lui e Tommaso non si conoscono di persona, ma lui lo segue su Instagram” ha aggiunto. “Zorzi lo riempie di cuoricini, ma questa persona non se l’è filato manco di striscio ha spiegato il conduttore. “Secondo me sarà molto felice di vederlo varcare la famosa soglia rossa, ne vedremo delle belle” ha garantito per poi parlare anche del rapporto che lega Zorzi e Giulia Salemi, in quanto pare che la loro amicizia non sia sempre stata tutte rose e fiori.

“Posso dirvi che i rapporti tra Giulia e Tommaso, prima che quest’ultima entrasse nella casa, erano tutt’altro che distesi” ha ammesso il conduttore, tra l’altro Parpiglia ha spiegato perché hanno litigato. “Forse non si sono nemmeno rivolti la parola per qualche anno, non si sono parlati molti” ha aggiunto. “Anche se lui l’ha salutata dandole un forte abbraccio, ma onestamente non so quanto possa durare questa pace“ ha concluso per poi parlare anche di altri due nuovi concorrenti pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. “Sono un uomo e una donna e vi assicuro che lasceranno tutti quanti a bocca a parte, sia per quanto riguarda gli altri concorrenti sia per il pubblico che segue il tutto da casa” ha promesso.

MA IO STO MALE, TOMMASO STA DOMINANDO UN INTERO HASHTAG, HA CREATO UN HASHTAG, HA CREATO MILLE DINAMICHE DENTRO LA CASA E NON FAMMI PARTIRE A FARE UNA LISTA INTERA. E NON MI FARE INIZIATE CHE GUENDA È STATA ELIMINATA PERCHÉ C’ERA IN NOMINATION ELI #GFVIP pic.twitter.com/XmV9f0U5s0 — irene 🕴🏻 (@irenuccia_00) November 18, 2020

Alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini su Tommaso Zorzi al GF Vip non sono però piaciute al pubblico della rete. Per quale motivo? Il conduttore ha rivelato che secondo lui l’influencer non ha tutta quest’influenza sul piccolo da casa, cosa di cui invece sono convinti tutti gli altri concorrenti, perché altrimenti Guenda Goria si sarebbe salvata al televoto, visto il forte legame che li ha uniti. Quest’affermazione, come anticipato, ha fatto storcere il naso al pubblico della rete, ricordando ad Alfonso che Tommaso è stato il concorrente ad aver ottenuto la più alta percentuale tra i preferiti e il suo nome è arrivato in cima alle classifiche di Twitter, insomma non roba da poco conto. Anche se, diciamocela tutta, l’eliminazione di Guenda dal programma resta ancora poco chiara anche al pubblico stesso, che si aspettava venisse eliminata Elisabetta Gregoraci, che di recente ha discusso con Dayane Mello.