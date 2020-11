Sono dei mini muffin sofficissimi e oggi ti proponiamo la ricetta di arianna.fit_life, per deliziarti con un dolcetto senza sensi di colpa anche quando stai seguendo una dieta dimagrante. Scopri la ricetta veloce, a basso contenuto di grassi, senza zucchero, pronta in 15 minuti per soli 50 cal!

Immagina la sensazione di poter toccare,prendere e addentare una nuvola… la morbidezza più pura che esista ti si scioglierà in bocca e ti avvolgerà l’anima

… perfetto, dorato,soffice e spugnoso..internamente umido, delicato, leggero… ha la consistenza del cotone, dal quale prende denominazione, profuma di dolcezza e ha un sapore incantevole.. Il mio COTTON CUPCAKE è un sogno ad occhi aperti!

Ricetta Cotton cupcake: senza zucchero, pochi grassi, pronti in 15 minuti!

Scopri la bontà di un dolce che si prepara davvero in poco tempo, una sorta di nuvola culinaria da gustare a colazione, perfetta per uno spuntino o un dolcetto post cena. La sua consistenza morbidissima ti stupirà, un’alternativa magica di soli 50 cal circa per pezzo. Questa preparazione, interamente realizzata da arianna.fit_life, ci ha regalato un utile idea per variare la nostra colazione in modo sano e nutriente.

La preparazione è rapida, gli ingredienti semplici e basici, puoi utilizzare la farina senza glutine che più preferisci, si prestano moltissimo quella di riso, ma anche quelle dei sapori più decisi come quella di grano saraceno. Aggiungi dell’olio extravergine d’oliva, del lievito vanigliato e il gioco è fatto. Questa ricetta non prevede l’aggiunta di zucchero.

SANO e LEGGERO

senza zuccheri aggiunti

bassissimo contenuto di grassi e carboidrati

senza lattosio

naturalmente proteico

adattabile per senza glutine*

Valori nutrizionali

Circa 48 kcal / 8 carboidrati / 2 proteine / 1 g per cupcake

mai assaggiato qualcosa si così soffice..

Preparazione

In planetaria (o con le fruste elettriche) monta (a velocità media), 2 uova a temperatura ambiente con 20 g di eritritolo fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso (circa 12-15min). Aggiungi 60 g di farina setacciata (quella che preferisci anche glutenfree*), 5 g di olio EVO e 3 g di lievito vanigliato.

Dividi il composto in 7/8 pirottini (riempiendoli per metà) ed inforna a 170º preriscaldato per circa 15 minuti. (devono risultare leggermente dorati in superficie), sforna e assapora ad occhi chiusi!

Fonte: (arianna.fit_life)