Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, pubblica i messaggi di Selvaggia Roma sui social.

Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, pubblica su Instagram i messaggi che gli aveva inviato Selvaggia Roma. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’ex concorrente di Temptation Island ha svelato di aver baciato sia Pierpaolo Pretelli che Enock.

Durante l’ultima puntata del reality con Alfonso Signorini, Selvaggia ha ribadito di aver baciato sia Pierpaolo che Enock. Le sue parole hanno scatenato la reazione sia di Mario Balotelli, fratello di Enock che di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato i messaggi che gli ha inviato Selvaggia.

Giulio Pretelli pubblica i messaggi di Selvaggia Roma

Pierpaolo Pretelli ha ammesso di essersi lasciato andare a qualche effusione con Selvaggia Roma con cui, però, ha ribadito di avere solo un’amicizia. Per cerca di smuovere un po’ le acque, Antonella Elia che durante la puntata si è scagliata contro Adua Del Vesco e Pupo, hanno deciso di mandare entrambi nel tugurio.

Il modo con cui Selvaggia Roma ha ribadito di aver avuto un trascorso con Pierpaolo Pretelli non è piaciuto al fratello di quest’ultimo che, su Instagram, ha pubblicato un vocale inviato da Selvaggia.

“Cosa vai a dire in giro che io ti ho indotto a pensare che tra me e Pierpaolo c’è stata una storia, una frequentazione? Ma che caz*ata”, dice Selvaggia nell’audio.

Giulio Pretelli, poi, ha pubblicato anche un post in cui scrive:

“Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella casa. Poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perchè, forse, si era resa conto già allora delle stron*ate che stava scrivendo. Come potete ascoltare, lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in via mia, in discoteca”.

L’ingresso nella casa di Selvaggia Roma continua a crea dinamiche. In pochi giorni ha sganciato quelle che Alfonso Signorini e Antonella Elia hanno definito “bombe”. L’opinionista del Grande Fratello Vip, in particolare, ha esortato la Roma a non mollare e a svelare tutto ciò che sa degli altri concorrenti. Selvaggia, dunque, svelerà nuovi segreti?