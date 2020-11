Un matrimonio sotto il freddo invernale o, ancor di più, sotto la neve può avere un fascino a dir poco speciale, soprattutto se organizzato in modo impeccabile e sfruttando il potenziale della stagione. Scopriamo come si dovrebbe procedere.

Fa troppo, troppo freddo e poi come risolvere il pericolo maltempo? Sposarsi in una stagione difficile come l’inverno spaventa molte coppie che, frenate da ipotetici contro, rischiano di perdersi il fascino che quei messi potrebbero regalare al loro grande giorno.

Un matrimonio d’inverno non vuole infatti solo dire freddo e pioggia ma anche avere a disposizione tutti i colori del Natale, le bevande calde da servire, gli addobbi a tema neve e molto altro ancora.

Cerchiamo allora di scoprire insieme tutto il fascino di un matrimonio invernale e quali sono i punti forti su cui sarebbe bene concentrarsi nell’organizzazione dell’evento.

Matrimonio invernale, idee e consigli

Liste di attesa dimezzate, prezzi più abbordabili per le location e maggiore disponibilità da parte degli organizzatori. Sono solo i tre primissimi vantaggi di un matrimonio in bassa stagione, proprio come vi avevamo spiegato esplorando le opportunità di un matrimonio in autunno.

Il matrimonio invernale infatti è garanzia di risparmio ma anche e soprattutto di tanta originalità: decisamente più difficile cadere nei soliti segnaposto, nei soliti tableau e nei soliti addobbi se la stagione è di per sé insolita, vi pare?

Quali sono allora i dettagli tipici dell’inverno su cui puntare? Inverno vuol dire innanzitutto freddo, neve e ghiaccio: ecco allora che il bianco della neve potrebbe esser proprio il colore su cui puntare, così come i decori ispirati alle rigide temperature. Via dunque a cristalli di neve, trasparenze del ghiaccio e poi a tutto ciò che questo freddo dovrebbe contrastare: candele e fuoco in generale sono ben accetti, così come bevande calde e coperte da servire agli ospiti.

Già i tessuti, se la stagione calda è tutto un svolazzare di impalpabili drappeggi, l’inverno sarà il momento di sfoderare lana, pellicci (per piacere ecologiche) e chi più ne ha più ne metta.

Infine non dimentichiamo che inverno è innanzitutto e soprattutto Natale. Che ne dite allora di un matrimonio a tema Feste? Senza dubbio un’idea deliziosa ma anche chi non vorrà eccedere con un matrimonio a tema, potrà approfittare di tonalità come il rosso o il verde bosco, tipicamente natalizie, che potranno trovare spazio nel vostro matrimonio invernale.

Ce n’è veramente per tutti i gusti a quanto pare. Qua sotto a tal proposito ecco alcune idee di cui potreste approfittare.