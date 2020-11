Eliana Michelazzo ha pubblicato un audio choc contro Selvaggia Roma, facendo intuire cose molto pesanti sul suo conto.

Eliana Michelazzo non ha mai nascosto di provare un certo rancore nei confronti di Selvaggia Roma del GF Vip. Le due erano molto amiche, ma da qualche tempo a questa parte sono ai ferri corti. Tant’è che secondo voci di corridoio sarebbero perfino arrivate alle mani.

La manager, nelle scorse ore, è tornata a parlare dell’argomento, pubblicando sul suo profilo Instagram un audio choc in cui Selvaggia fa dalle strane dichiarazioni. Il tutto accompagnato con una foto in cui si mostrano delle mani stringere tantissimi soldi. Ecco cosa dice nel file, che potete trovare alla fine di questo articolo.

“Boom! Io ho fatto Bingo!” esordisce Selvaggia, che ha violato il regolamento del GF Vip. “Sono una potente, cavolo, potente! Ancora non ci ho trombat*, ma lo sto seguendo. Vado dietro con la mia macchina, mentre lui prosegue avanti con la sua” si ascolta nel file. “Devo dirti che non è manco brutto” ha aggiunto.

Eliana Michelazzo ha sbugiardato Selvaggia Roma al GF Vip, aggiungendo una canzone, a seguire dell’audio, che lascia poco spazio all’immaginazione. Il titolo del pezzo? Zoccol*.

Selvaggia Roma: l’audio choc di Eliana Michelazzo spiazza il web

L’audio pubblicato da Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma ha fatto rapidamente il giro del web ed ha creato un certo scalpore e non è difficile capirne il motivo, visto cosa dice la concorrente. Gli utenti della rete però hanno prontamente chiesto alla manager cosa l’ha spinta a pubblicare un contenuto così forte e la sua risposta è prontamente arrivata.

“Ho tutte le ragioni di questo mondo per essere arrabbiata con lei, mi ha fatto tanto male” ha esordito la Michelazzo, che era stata ricoverata per covid. “Lei mi ha sempre difeso in tv, è vero, e poi abbiamo vissuto insieme per mesi, dormendo nella stanza a fianco alla mia per poi pugnalarmi alle spalle” ha proseguito. “Lei ha preso delle cose da casa mia ed è stata con una persona con cui ero legata all’epoca“ ha ammesso.

“Certo, mi prendo tutte le responsabilità del gesto che ho fatto e posso anche allegare le varie denunce che le ho fatto” ha poi proseguito. “Lei mi ha chiamata sorella, io do un valore a questa cosa, mentre per lei non voleva dire nulla” ha aggiunto. “Ha costruito sul nulla un flirt con Pierpaolo ed Enock, mancando di rispetto alla compagna di quest’ultimo” ha poi concluso, tant’è che la Roma ha avuto un’accesa discussione con il fratello Balotelli. “Io ho la coscienza pulita e posso dormire tranquilla” ha aggiunto.

Alfonso Signorini parlerà di questo nuovo scontro che vede Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma oppure lascerà perdere visto i delicati temi trattati? L’audio, che potete ascoltare poco più in alto, possiede contenuti alquanto sensibili e forse non adatto per la prima serata.