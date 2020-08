Eliana Michelazzo dimessa dall’ospedale: come sta ora

Eliana Michelazzo, dopo essere stata trasportata in ospedale perché ha contratto il coronavirus, è stata dimessa dalla struttura. Ecco come sta.

Eliana Michelazzo, negli scorsi giorni, ha rivelato di aver contratto il coronavirus al rientro da una vacanza in Sardegna.

L’ex manager di Pamela Prati aveva confidato in un primo momento ai suoi fedeli sostenitori di non presentare alcun sintomo, tranquillizzandoli sulle condizioni della sua salute. Purtroppo la situazione ieri mattina è peggiorata e come rivelato da Eliana stessa è stata ricoverata al Gemelli di Roma in quanto ha iniziato ad avere delle perdite di sangue dalla bocca.

Fortunatamente però ora Eliana Michelazzo è stata dimessa dall’ospedale. L’ex manager di Pamela Prati ci ha tenuto a rassicurare il popolo della rete, affermando che i medici della struttura ospedaliera che l’hanno curata hanno immediatamente provveduto a rassicurarla in quanto i sintomi manifestati dal suo corpo sono quelli comuni a tutte le persone che contraggono la malattia.

Eliana sta bene, ma qualora dovessero ripresentarsi le perdite di sangue, dovrà richiamare nuovamente i medici che provvederanno a curarla.

Eliana Michelazzo dopo il ricovero: “Dovrò richiamare l’ospedale”

Eliana Michelazzo, durante il periodo in cui è stata ricoverata, è stata ricoperta dall’effetto del popolo della rete. Per questo motivo, non appena tornata a casa, ha scelto di scrivere un lungo messaggio per i fan, rassicurandoli non solo sulle sue condizioni di salute ma anche ringraziandoli per l’affetto dimostrato in questo particolare e difficile periodo della sua vita.

“Vi scrivo questo messaggio per tranquillizzarvi. Fortunatamente sto bene, ma non posso negarvi che stamattina mi sono presa un brutto spavento” ha raccontato Eliana Michelazzo positiva al coronavirus, che ha raccontato anche la sua brutta esperienza al Billionaire di Briatore. “Ho ricevuto i risultati degli esami che mi hanno fatto e sono tutti buoni, mi hanno detto che fanno parte della prassi di chi ha contratto il virus” ha spiegato la manager.

“Devo soltanto stare a riposo e rispettare il mio periodo di quarantena” ha aggiunto. “Qualora dovessero ripresentarsi gli stessi sintomi, dovrò richiamare l’ospedale e provvederanno a curarmi di nuovo” ha concluso. “Ci tenevo anche a ringraziarvi anche per i tanti messaggi che mi state mandando, appena sarò meglio provvederò a rispondervi”.

Eliana, come rivelato da lei stessa, dovrà trascorrere due settimane di quarantena obbligatoria a causa del covid 19. Soltanto dopo potrà sottoporsi di nuovo al tampone per verificare se è guarita o meno dalla malattia che l’ha colpita durante le vacanze in Sardegna.