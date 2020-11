La vellutata con zucca e mele è una delle soluzioni più pratiche per un primo piatto buono per tutti. Accompagnatela con i crostini di pane, sarà un successo

Vegetariana, calda, profumatissima: tre aggettivi che stanno benissimo accanto alla vellutata con zucca e mele. Un primo piatto dal gusto originale, un po’ per la presenza dei due ingredienti principali ma anche e un po’ anche il sapore intenso della curcuma.

La presenza della panna acida serve a togliere un po’ del dolce al piatto, che altrimenti sembrerebbe simile a quello di una marmellata. La zucca comunque è un ingrediente perfetto per le vellutate, sia da sola che insieme ad altri ingredienti: potete provarla con le carote, con i funghi, con la pancetta e molto altro.

Ingredienti (per 4-6 persone)

1 kg zucca

4 mele golden

1,5 l brodo vegetale

40 ml panna acida

1 noce di burro

2 cucchiai di curcuma

olio extravergine d’oliva

sale fino

pepe nero

pane casereccio a fette

rosmarino

Vellutata con zucca e mele, crostini in padella al forno?

L’ideale per accompagnare la vellutata con zucca e mele sono i crostini di pane. Potete prepararli in padella, come vi spieghiamo,m oppure al forno. In questo ultimo caso, stendete un foglio di carta forno sulla leccarda, ungetela leggermente e infornate a 170° per 15 minuti girando ogni tanto perché non si brucino.

Preparazione:

Cominciare a lavare e pulire la zucca e le mele, eliminate la buccia, togliete i semi e i torsoli, poi tagliate tutto a cubetti e tenete da parte.

Mettete a sciogliere in una pentola una noce di burro e quando è pronto versate i cubetti di zucca e mele. Lasciate rosolare per qualche minuto e poi coprite a filo con il brodo vegetale (quello classico con il dado oppure sedano, cipolla, carota), senza versarlo tutto.

Regolate di sale e lasciate cuocere fino a quando la zucca e le mele diventano morbide. Se serve aggiungete un po’ di brodo. Quando è tutto cotto aggiungete la curcuma, mescolate e frullate con il frullatore ad immersione.

A parte, potete preparare i crostini di pane: tagliate le fette di pane casereccio (tipo toscano) a cubetti e in una padella versate l’olio e degli aghi di rosmarino facendo tostare tutto. Girateli per verificare che non brucino, basterà una decina di minuti.

Infine servite la vellutata con zucca e mele in piatto fondi, con qualche crostino di pane,, un filo d’olio, una macinata di pepe e un cucchiaio di panna acida.