Pierpaolo Pretelli piange disperato al Grande Fratello Vip 2020 e minaccia di andarsene: tutta colpa di Andrea Zelletta.

Pierpaolo Pretelli piange disperato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e pensa seriamente di lasciare la casa al punto da essersi avvicinato più volte alla porta rossa al termine della diretta con Alfonso Signorini. Colpa di Andrea Zelletta che, non avendo accettato la scelta dell’ex velino di salvare la contessa Patrizia De Blanck e non lui nella catena di salvataggio ha mandato fortemente in crisi Pretelli.

A nulla sono valse le parole di Elisabetta Gregoraci che ha provato a farlo ragionare. In lacrime, l’ex velino ha sottolineato l’intenzione di lasciare la casa. “Non ce la faccio più, me ne vado”, ha detto piangendo.

Pierpaolo Pretelli in crisi: abbandona il Grande Fratello Vip 2020?

Notti di grandi discussioni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Oltre a quella tra Selvaggia Roma ed Enock, Pierpaolo Pretelli ha vissuto un momento di profonda crisi dopo una discussione con Andrea Zelletta dovuta alla sua decisione di salvare la contessa Patrizia De Blanck nella catena di salvataggio.

“Non ce la faccio più, me ne vado. Non ce la faccio a fare queste scelte, non reggo”, ha detto in lacrime Pierpaolo Pretelli. A consolarla è immediatamente arrivata Elisabetta Gregoraci, ma non è bastato. Mentre ripeteva di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020, è arrivato Andrea Zelletta che ha provato a farlo ragionare spiegandogli le sue ragioni.

“Sei un mio amico e per questo mi sono sfogato con te. Ci sono rimasto male, ma il nostro rapporto non cambia. Se io vengo eliminato tu devi vincere per me. Ti ho detto cosa avrei fatto io”, ha detto Andrea.

Pierpaolo, però, ha continuato a sentirsi in colpa soprattutto perchè a causa della sua scelta, Andrea è finito al televoto con Massimiliano Morra e Dayane Mello rischiando così di uscire nella puntata di lunedì 16 novembre.

Pier che corre, gli altri che lo rincorrono, MTR che urla FERMATELO, FERMATELO. Già scena cult#GFVIP pic.twitter.com/MGxNnikK1q — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 14, 2020

“Non stai mandando nessuno al patibolo. Siamo qui da due mesi. Ci sta questo sfogo sei al primo crollo dopo 60 giorni. Io scleravo al quinto”, lo ha poi rassicurato Tommaso Zorzi. A decidere le sorti di Andrea sarà il pubblico: Zelletta sarà davvero eliminato come teme Pierpaolo Pretelli?