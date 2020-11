Il grande classico della french manicure incontra le unghie a ballerina, la forma più femminile e seducente che ci sia: ecco gli esempi più belli.

Che cosa succede se un grande classico della manicure incontra un al tuo grande classico ma della seduzione? Il risultato è semplicemente esplosivo.

Se dunque è vero che le unghie a ballerina non sono forse la forma più evergreen e raffinata che una donna possa scegliere per la propria manicure, è altrettanto vero che risulta esser la soluzione senza dubbio a più alto impatto seducente.

Qualora non volessimo però rinunciare a un pizzico di femminili un po’ più raffinata ecco che ci viene in soccorso il grande classico della french manicure, la lunetta che slancia l’unghia e non delude proprio mai.

Sulle unghie a ballerina il french ha un effetto tutt’altro che banale e apre veramente a una grande sequela di opportunità. Scopriamole insieme.

Unghie a ballerina French

Le unghie a ballerina lunghe si prestano magnificamente a sfoggiare una french manicure che però, badate bene, non vuol dire solamente lunetta bianca.

La french infatti si presta a varianti multicolor, dall’intenso nero alle tonalità fluo più divertenti, per non parlare dell’ormai amatissimo baby boomer, la manicure french con effetto sfumato della lunetta bianca.

Se parliamo poi della classica lunetta, bianca o colorata che sia, corre l’obbligo di far notare come, adeguandola alla forma delle unghie a ballerina, essa si faccia ancor più affusolata. Si sa infatti che il french deve esser “sorridente”, come dicono le esperte, ma in abbinamento a questa forma particolare dell’unghia il sorriso diventa più appuntito e grintoso, proprio come potete vedere nelle foto di questo articolo.

Essendo il french inoltre una tipologia di manicure già di per sé nata per dare slancio alla mano non può che ben sposarsi con le unghie a ballerina, affusolate per loro stessa natura pur senza perdere di personalità.

Un matrimonio felice dunque, come fare a non provarlo? Qua sotto alcune foto per lasciarci ispirare.