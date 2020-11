Le unghie a ballerina sono la manicure lunga per eccellenza, la più seducente ma anche la più appariscente: scopri come realizzarla, a chi dona e nail art o colori da abbinarvi.

Unghie a ballerina, ovvero le unghie seducenti per eccellenza.

In inglese le chiamano coffin nails e sono tra le manicure più quotate da chi ama apparire ed esaltare il proprio lato più sexy.

Senza dubbio si tratta di una manicure che trova la sua massima espressione su lunghezze considerevoli, perfetta anche per chi ama arricchire le proprie unghie con nail art e colorazioni particolari.

Dopo aver approfondito le unghie a ballerina nella versione corta, proviamo allora a scoprire insieme il volto più esaltante delle unghie a ballerina, quello lungo.

Unghie a ballerina lunghe

Soprattutto per chi percepisce le proprie unghie come un accessorio di moda, le unghie a ballerina lunghe sono la scelta ideale, ottenibile per giunta anche il versione XL grazie a una ricostruzione in acrilico o in gel.

Non c’è limite alla lunghezza raggiungibile così come non c’è limite alle nail art che sarà possibile sperimentare su questa particolare base.

Si potrà scegliere di optare per finish mat così come per finish lucidi, passando dal classicissimo rosa o nude, il colore per eccellenza delle unghie a ballerina, a nuance più grintose come il rosso o i colori più iconici della stagione in corso.

Che dire poi delle nail art? L’unico limite sarà la vostra fantasia o quella dell’onicotecnica che si occuperà delle vostre mani: c’è chi opta per disegni astratti, ispirati alle più celebri griffe di moda, o chi predilige sfumature particolari, glitter, Swarovski e chi più ne ha più ne metta.

Le unghie a ballerina lunghe sono un vero e proprio mare magnum di opportunità a patto naturalmente di avere la personalità per sfoggiarle (non sono certo unghie per chi ama passare inosservata). Ve la sentite? Ecco allora alcune immagini che potrebbero ispirarvi.