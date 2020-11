In mezzo alle molte ricette autunnali, ci sono quelle che scadano il cuore, le lasagne con la zucca, pratiche e golosissime, sono un esempio

La zucca in cucina non significa solo Halloween. In realtà sono moltissime le ricette con questo ingrediente principale, dall’antipasto al dolce. Oggi parliamo di un primo piatto, le lasagne con la zucca semplici e geniali al tempo stesso.

Una ricetta che non porta via molto tempo perché il grosso del lavoro lo farà il forno. Se poi avete particolarmente fretta, la besciamella potete comprarla già pronta. Ma fatta in casa ha un altro sapore e dà più soddisfazione.

Ingredienti

500 g lasagne all’uovo

1,3 kg zucca già pulita

250 g scamorza

100 ml brodo vegetale

4 cucchiai olio extravergine d’oliva

2 rametti di rosmarino

2 spicchi di aglio

40 g di parmigiano da grattugiare

sale fino

pepe nero

Per la besciamella

500 ml Latte intero

50 g farina 00

noce moscata

50 g burro

Lasagne con la zucca, il trucco per un sapore più intenso

Nella nostra ricetta, la zucca all’interno delle lasagne è a cubetti, quindi resta morbida ma non spappolata. Però in alternativa potete usare un trucco per un sapore più intenso. Frullatela, come fosse una vellutata, e poi spalmarla sulla sfoglie di pasta prima di mettere la besciamella e la scamorza.

Preparazione:

Portatevi avanti con il lavoro preparando il bordo vegetale, con il dado (meglio se fatto in casa) oppure con cipolla, sedano e carota. Poi pelate la zucca, privatela di semini e filamenti interni, quindi tagliatela a cubetti.

Sciacquate il rosmarino, asciugatelo con un canovaccio pulito e tritate finemente gli aghi insieme agli spicchi di aglio. Quindi versate l’olio in una pentola antiaderente e mettere a rosolare il trito di aglio e rosmarino.

Lasciate insaporire qualche istante e poi versate i cubetti di zucca. Alzate la fiamma e lasciate scaldare bene, mescolando spesso e regolando sale e pepe. Quando la zucca sarà rosolata aggiungete un mestolo di brodo vegetale, abbassate la fiamma e coprite con un coperchio lasciando cuocere per circa 15 minuti mescolando. Nel caso, aggiungete un mestolino di brodo fino a che sarà ammorbidita.

Intanto dedicatevi alla preparazione della besciamella. Scaldate in un pentolino il latte, senza farlo bollire, e in un altro pentolino lasciate sciogliere il burro a fuoco dolce. Quando sarà sciolto aggiungete la farina a pioggia lontano dal fuoco continuando a lavorare con la frusta a mano e poi grattata una bella dose di noce moscata. Rimettete sul fuoco e unite anche il latte. Mescolate bene e lasciate addensare per alcuni minuti.

A questo punto potete montare le lasagne con la zucca. Prendete una pirofila (ideale 25×30 cm) e alla base versate uno strato di besciamella poi le sfoglie di pasta all’uovo fino a riempire tutta la superficie della pirofila. Poi un altro strato di besciamella, cubetti di zucca e scamorza o provola. Proseguite così alternando uno strato di pasta e besciamella ad uno anche con la zucca e ma scamorza fino a terminare con besciamella e parmigiano grattugiato fresco.

Infornate le vostre lasagne in forno statico preriscaldato a 180° per 30 minuti. Quindi togliete la pirofila dal forno, lasciate riposare almeno 5-6 minuti a temperatura ambiente per fare compattare servite caldo.