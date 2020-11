Alba Parietti, intervistata da La Stampa, ha stroncato l’atteggiamento di Antonella Elia al GF Vip, facendo un insolito paragone.

Alba Parietti durante il corso della sua carriera, televisiva e non, ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. In particolar modo durante l’esperienza di Francesco Oppini al GF Vip dove in più occasioni, anche attraverso i social ma poi anche di persona durante la sua ultima ospitata in studio, non ha mai mancato di dimostrare che non ha assolutamente apprezzato i commenti di Antonella Elia nei confronti di suo figlio ma anche sugli altri concorrenti, accusandola di esagerare spesso con le parole.

Intervistata da La Stampa, Alba ha ribadito questo concetto, affermando che durante il corso della sua permanenza in studio si è spesso dimostrata spietata nei confronti dei concorrenti della casa.

“Mi viene spontaneo paragonarla a Baby Jane” ha esordito Alba Parietti contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip. “E’ una bambina vecchia e spietata“ ha aggiunto. “Sulle donne ne ha detto di tutti i colori” ha poi proseguito. “Come quando ha dato della gatta in colore ad Elisabetta Gregoraci“ ha concluso, riportando a galla un episodio che ha ferito l’ex di Briatore, per poi passare all’incontro che ha emozionato e non poco il pubblico del piccolo schermo: quello con suo figlio.

Francesco Oppini al GF Vip: Alba Parietti svela un retroscena sul loro incontro

Alba Parietti, durante la sua ospitata al GF Vip, oltre a discutere con Antonella Elia, ha avuto modo di poter incontrare suo figlio, che per la prima volta, forse la seconda, nella sua vita ha espresso tutto l’amore che prova nei suoi confronti. Un gesto inconsueto da parte di Francesco Oppini, che ha ammesso di aver compreso tutti gli errori commessi in passato nei confronti di sua madre durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

“Non ricordo ora se era la prima o la seconda volta nella mia vita in cui sento Francesco dirmi certe cose” ha spiegato la Parietti, che ha emozionato tutti con suo figlio. “Che mi vuole bene” ha aggiunto. “Io e lui siamo torinesi. Purtroppo non siamo abituati ad esprimere le nostre emozioni“ ha poi proseguito. “Ma in fine dei conti sono i fatti quelli che contano” ha concluso.

Alba Parietti e Francesco Oppini sembrano più intenzionati che mai, dopo il loro ultimo incontro, a ricostruire, anzi a dare nuova vita, al loro rapporto. In quanto entrambi hanno compreso gli sbagli commessi durante il corso di questi anni.

Alba Parietti dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip ritornerà di nuovo nella casa o lascerà per un po’ perdere il reality show di canale 5 se non per commentare o supportare suo figlio? Staremo a vedere, intanto c’è chi già sogna di vederla come concorrente il prossimo anno.