Eccoci quasi arrivate alla primavera e la primavera si sa è tempo di pulizie. Oggi non parleremo delle pulizie di casa in generale quanto piuttosto di un accessorio d’arredo in particolare: le tende.

Scopriamo quindi come lavarle senza rovinare i tessuti e proviamo a mettere in pratica tutti i buoni consigli per ottenere degli ottimi risultati.

Le grandi pulizie prevedono molti lavaggi e il periodo primaverile ne è protagonista. Siamo sicure di lavare tutto al meglio delle nostre possibilità e conoscenze? Vi sentite preparate se si parla di tende? Oggi vogliamo regalarmi alcuni consigli per lavarle al meglio con i dovuti trucchetti.

Pronte alla scoperta delle dritte imperdibili per rendere i tendaggi favolosi post lavaggio. Il trucco per lavare le tende di casa in maniera rapida ed efficace

La varietà dei tessuti delle tende conta molto

Prima cosa da fare è sicuramente quella di leggere l’etichetta, solo così potrete accertavi sulle informazioni riguardo al tessuto e soprattutto alla temperatura con la quale dovrete lavarle. Non possiamo tuffare infatti qualsiasi tipo di tessuto in lavatrice, il materiale gioca un ruolo fondamentale. Possono essere infatti di lino, di seta come anche di cotone oppure di materiali altamente sintetici. Anche i gradi, quindi la temperatura, contano moltissimo.

Iniziamo col togliere dalle nostre tende tutti i ganci e gancetti, ovviamente tutti quei piccoli supporti che completano la tenda in lavatrice rischiano di logorarsi.

Caricate la lavatrice affinché non sia piena completamente, questa è spesso la spiegazione che fa apparire i nostri capi, a lavaggio ultimato, colmi di pieghe, stropicciati.

Il programma deve essere scelto con cura così come i gradi, talvolta le lavatrici possiedono programmi ad hoc per le tende, in caso contrario per tutte le tende di cotone potete impostare una temperatura di 30 gradi e una centrifuga 600. Potete, a lavaggio terminato, stenderle bene evitando pieghe e stirarle subito, se lo farete da umide avrete una riuscita nettamente migliore.

Per quanto riguarda le tende di lino è possibile lavarle anche a 40 gradi, hanno una tessitura molto più spessa. Ma per questa tipologia di tende è bene evitare totalmente la centrifuga, abbondate però con l'ammorbidente e stiratele poi a temperatura medio-alta.

Per le tende in seta invece bisognerà essere più accorte. Il tessuto infatti è estremamente delicato. Nelle maggior parte dei casi è meglio lavarle a secco quindi informatevi. Il loro lavaggio non prevede l'uso della centrifuga e la temperatura deve essere ad un massimo di 30 gradi. A fine programma potrete appenderle dall'alto bagnate.

Abbiamo visto come le tende di seta sia possibile riposizionarle da bagnate. Vi basterà applicare questi semplici accorgimenti per dei risultati realmente soddisfacenti.