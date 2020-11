Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette con la slow cooker

By

Le migliori ricette per il pranzo di Natale 2020 da preparare con la slow cooker, un metodo di cottura innovativo che permette anche un grande risparmio energetico e tanta libertà.

Il pranzo di Natale vi spaventa per la preparazione impegnativa delle varie ricette? Chi ha una slow cooker sa benissimo di avere una grande alleata nella preparazione dei pasti e questo perché mentre in cucina tutto scorre velocemente, la pentola a cottura lentissima e rigorosamente elettrica, pensa alla preparazione di un sugo o di un secondo di carne che cotti in modo tradizionale avrebbero molto impegnato i cuochi natalizi di ogni famiglia.

Dopo aver scoperto il menu tradizionale, il menu preparato con la friggitrice ad aria, il menu preparato con il Bimby e il menu preparato con il microonde, scopriamo cosa è una slow cooker, ottima idea per un regalo di Natale, e quali sono le ricette che si possono preparare per il pranzo di Natale 2020 con questo elettrodomestico che rappresenta davvero un valido aiuto in cucina.

Cosa è una slow cooker

La Slow Cooker, è una pentola elettrica che cuoce i cibi lentamente e a temperatura controllata. Per temperatura controllata si intende che la temperatura interna della pentola in fase di cottura non raggiungerà mai i 100 gradi.

Si possono selezionare diverse temperature, di solito bassa, media e alta e le ore di cottura, che possono raggiungere anche le 10 ore. Per esempio, al mattino si può avviare la cena nella slow cooker che al nostro ritorno a casa, alla sera sarà pronta e tenuta in caldo.

I vantaggi di una slow cooker sono diversi, prima fra tutti la grande libertà di poter lasciare in cottura una pietanza per diverse ore senza doversene preoccupare, il notevole risparmio energetico e anche la cottura dei cibi che sarà delicata e in grado di esaltare al meglio il gusto di ogni ingrediente.

Scopriamo quali ricette per il pranzo di Natale 2020 possiamo preparare con la slow cooker, in particolare un condimento per la pasta, una lasagna e tanti secondi piatti davvero gustosi.

Pranzo di Natale 2020: il condimento per la pasta e il primo piatto con la slow cooker

La slow cooker viene utilizzata soprattutto per la preparazione di minestre e di secondi piatti ma abbiamo selezionato per voi due ricettine da non perdere, un ragu di carne molto gustoso ed una trionfante lasagna, due ricette tipiche del pranzo di Natale in famiglia che potrete preparare con la slow cooker.

Il ragu di carne preparato con la slow cooker

La blogger Valentina Vigato ci regala la sua ricetta del ragu di carne, il condimento per la pasta più amato dalle famiglie italiane, preparato con la slow cooker. Un sugo che verrà molto saporito e cremoso, proprio come tradizione vuole.

La lasagna preparata con la slow cooker

Altro piatto tipico delle feste in famiglia ed in particolare del pranzo di Natale è la lasagna. Scopriamo una gustosa ricetta da preparare in tutta comodità con la slow cooker.

