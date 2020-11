Una cantante aggressiva e all’avanguardia, in grado di influenzare generazioni di artisti e di dare scandalo con le sue performance: chi è questa ragazza dall’aria innocente?

Di origini italiane e profondamente fiera di questo, questa ragazza nel corso degli anni ha radicalmente cambiato il suo look.

I capelli castani tagliati corti sono stati tinti di biondo per la maggior parte della sua vita ma hanno subito moltissime trasformazioni nel corso della lunghissima e stellare carriera di quest’artista di fama mondiale.

Anche se ha scelto un nome d’arte che evoca purezza ha legato il proprio nome a moltissime provocazioni a stampo sessuale, messe in atto soprattutto durante le sue indimenticabili performance live.

Artista camaleontica, imprenditrice di se stessa e donna in grado di precorrere i tempi, ha scoperto di avere un enorme senso materno e ha dato alla luce una bambina che le assomiglia moltissimo. Recentemente per ha anche adottato dei bambini a cui è legatissima e per i quali combatte costantemente al fine di migliorare la situazione politica negli Stati Uniti.

La cantante amante dello scandalo ma con un cuore d’oro

Anche se avrebbe potuto correggere facilmente un piccolo “difetto” fisico che la caratterizza fin da quando era bambina, questa cantante ha scelto di non rinunciare alla sua unicità e non si è mai sottoposta a un intervento chirurgico che potesse cancellare quel dettaglio per cui il suo sorriso è indimenticabile.

Avete capito chi è?

Madonna, registrata all’anagrafe con il nome di Madonna Louise Ciccone, si chiama come la madre di origini franco – canadesi che morì a soli 30 anni per un cancro al seno.

Questo evento segnò profondamente la cantante, che maturò un senso di grande responsabilità e cura nei confronti dei suoi fratelli, verso i quali decise di assumere in parte il ruolo di madre.

Ha cominciato a dedicarsi alla musica da giovane, dopo aver lavorato come modella e ballerina: il suo primo album uscì nel 1983 (quando la cantante aveva circa 25 anni) e si intitolò semplicemente “Madonna”.

Nel corso degli anni l’ispirazione di Madonna non si è mai affievolita: la cantante, che molti credono sia soltanto un’interprete, in realtà è una cantautrice. Compone la melodia e scrive i testi di gran parte delle sue canzoni, che si ispirano principalmente al pop, al folk, alla black music e all’elettronica.

Oltre scrivere la propria musica, Madonna ha sempre avuto il totale controllo dei suoi spettacoli live, che cura con grandissima attenzione in prima persona. Molte delle sue irriverenti performance nel corso degli anni le hanno provocato non pochi problemi di censura e condanna da parte delle istituzioni religiose.

Nel corso degli anni si è apertamente schierata per i diritti della comunità LGBT+, ammettendo non tanto velatamente le sue tendenze bisessuali.

Madonna ha una figlia naturale chiamata Lourdes Maria e un figlio naturale battezzato Rocco. La bambina nacque dalla relazione di Madonna con Carlos Leon, un personal trainer molto più giovane di lei che la cantante incontrò per caso a Central Park. I due instaurarono una vera e propria relazione che, però, non durò moltissimo: soltanto dal 1994 al 1996, anno in cui nacque Lourdes Maria, detta Lola.

Lourdes Maria ha cominciato un’interessante carriera di modella ed è diventata famosa per le ascelle non depilate, per le sopracciglia non curate (che la caratterizzavano anche a bambina) e talvolta per i baffetti che erano chiaramente visibili nelle sue fotografie. Oggi ha un buon rapporto con sua madre, che però vorrebbe vederla usare il suo talento in ambio artistico. Anche se hanno caratteri e ambizioni molto diverse è impressionante quanto Lourdes Maria assomigli a Madonna da piccola.

Rocco è invece nato dalla relazione tra Madonna e il regista Guy Ritchie, a cui il ragazzo assomiglia moltissimo.

Mentre erano ancora sposati, Madonna e Guy Ritchie adottarono David, un bambino del Malawi che era sopravvissuto a malaria e tubercolosi e che dopo la sua adozione venne curato per una grave forma di polmonite. Per lui, che coltiva il sogno di diventare calciatore, Madonna si è trasferita recentemente in Portogallo, portando con sé anche le altre tre bambine adottate nel 2016: Mercy James, Stella ed Estere, africane come David.

Per la sua grande vicinanza al popolo nero d’America, Madonna è scesa in piazza a manifestare a favore del movimento Black Lives Matter. All’epoca Madonna ha seguito il corteo con le stampelle perché era reduce da una drammatica serie di incidenti al ginocchio che hanno reso un vero e proprio inferno il suo Madame X Tour. Come se non bastasse la cantante ha anche scoperto di aver contratto il Coronavirus insieme a gran parte della sua troupe.