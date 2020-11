La puntata di oggi di Uomini e Donne vedrà Gemma Galgani e Nicola Vivarelli più vicini. I due hanno seppellito l’ascia da guerra?

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi raccontano di una puntata senza esclusione di colpi di scena, di quelli che il pubblico tanto ama vedere sul piccolo schermo.

Negli studi Elios di Roma oggi si torna a parlare di Nicola Vivarelli, il giovane che qualche mese fa rapì il cuore di Gemma Galgani, ma quest’ultima trascorso il periodo estivo ha iniziato ad avere grossi dubbi sulla sua sincerità, preferendo troncare subito la loro conoscenza, che in fondo non è mai iniziata davvero visto che al di fuori delle telecamere di canale 5 si sono visti soltanto un paio di volte e non c’è stato alcun contatto a livello fisico. Contatto che sembrerebbe esserci stato con le altre dame che ha frequentato dopo la Galgani, che ha di nuovo perso la testa per uno più giovane.

Nicole in puntata avrà un chiarimento con Veronica, la dama che da qualche tempo a questa parte sta frequentando in quanto lei non ha assolutamente apprezzato che abbia voluto uscire anche con Angelica, una delle nuove protagoniste del programma. Il chiarimento tra i due non prosegue però come sperato, tant’è che lui sceglierà di chiudere la conoscenza con Veronica e di frequentare soltanto la sua nuova corteggiatrice. Peccato però che duramente il momento dei balli lui abbia invitato Gemma e a quest’ultima sembrerebbe non essere affatto dispiaciuto riavere un contatto diretto con il bel marinaretto.

Gemma e Nicola sono sempre più vicini a Uomini e Donne. Tanto da far nascere il dubbio a chi ha assistito alla puntata che la scintilla tra loro non si sia ancora spenta del tutto. Avranno ragione o si è trattato soltanto di un momento a sé? Staremo a vedere, ma intanto in puntata ci sarà anche uno scontro tra i tronisti.

Anticipazioni Uomini e Donne 9 novembre: scoppia la lite tra Gianluca e Davide

Anche il Trono Classico nella puntata di Uomini e Donne del 9 novembre darà alcune soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo, che ritengono questo percorso, forse perché messo un po’ da parte in favore del Trono Over, un po’ noioso rispetto a quelli che li hanno preceduti.

Maria De Filippi mostrerà in studio l’esterna di Gianluca De Matteis con Dalila, tra l’altro lui rimarrà senza corteggiatrici nelle prossime puntate, ma in studio sceglierà di dare le sue attenzioni soltanto a Gabriella ammettendo che si aspettava una reazione completamente diversa da quella che lei ha dimostrato. Questa sua osservazione, oltre a smuovere la ragazza, ha scosso il suo collega Davide Donadei che lo ha accusato di imitare il suo percorso in studio in quanto prima aveva adottato un atteggiamento completamente differente.

Gianluca e Davide discutono a Uomini e Donne ed anche in maniera piuttosto accesa, fin quando non verrà rivelato il vero motivo di tale incomprensione. Manco a dirlo: c’entra una ragazza.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 9 novembre promettono di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo degli italiani. La formula che unisce le due versioni del format, infatti, si è rivelata essere piuttosto vincente a livello di ascolti. Anche se ha accontentato, forse in maniera meno diretta, i fan del Trono Over, che possono godersi quasi quotidianamente le avventure di Gemma Galgani negli studi Elios di Roma.