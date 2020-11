Gianluca De Matteis non se la passa bene nelle anticipazioni di Uomini e Donne del 6 novembre. Il tronista è rimasto senza corteggiatrici.

Tempi duri a Uomini e Donne per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico. Durante la registrazione di ieri, riportata fedelmente da Il Vicolo delle News, protagonista indiscusso di questo spazio è stato il tronista Gianluca De Matteis.

Se durante gli scorsi appuntamenti aveva abbandonato lo studio distrutto perché la corteggiatrice Gabriella gli aveva confidato di non provare più alcun interesse verso di lui, ci riprova, ma quest’ultima non ne vuole proprio sapere e non trova senza senso la sua presenza nel parterre se non è intenzionata a voler costruire un futuro o un qualcosa con lui.

A Gianluca manca, ha pensato a lei tutto il giorno, ma non vuole tornare perché non prova più nulla. Con l’addio di Gabriella, Gianluca rimane senza corteggiatrici a Uomini e Donne. A chi non mancano, invece, è Davide Donadei che non si è dato da fare per conoscere le corteggiatrici del suo parterre.

Uomini e Donne anticipazioni 6/11: Davide ai ferri corti con Beatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 6 novembre, come anticipato, non mancano di certo di colpi di scena perché dopo lo spazio dedicato a Gianluca, che non ha più nessuna corteggiatrice dalla sua parte, si passa a Davide Donadei. Quest’ultimo ha deciso di concentrarsi solo su Beatrice e Chiara, che iniziano a sentire già la pressione di un’eventuale scelta.

Lei gli organizza un’esterna e gli presenta, seppur in collegamento, suo padre. I due stanno molto bene insieme, elemento che gioca a favore della ragazza. Tant’è che il tutto è chiaro anche a Chiara che ha confidato di aver detto di non aver pensato al tronista durante il corso della settimana soltanto per tutelarsi da un’eventuale delusione, ma Davide non le crede e l’accusa di fare un po’ troppo il fenomeno sul suo profilo Instagram.

Sophie Codegoni proprio come Gemma Galgani, che si è invaghita di uno più giovane, non riesce a trovare pace. Tant’è che elimina ben tre ragazzi, si consola però con la sua uscita con Antonio e Matteo. Durante il corso della puntata, Marco le dona un gentile omaggio: una bottiglia di vino e un altro pensiero che la talpa non è riuscita a capire di cosa si trattasse.

La registrazione di Uomini e Donne del 6 novembre sembra scombussolare un po’ i piani dei protagonisti del Trono Classico. Quest’ultimi, però, non sono ancora riusciti a stabilire una conoscenza che abbia fatto breccia nel cuore del pubblico da casa, che li reputa un po’ troppo freddi rispetto ai personaggi che li hanno preceduti durante il corso degli anni. Sarà per questo che il pubblico continua a premiare gli Over?