Un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne si è duramente scagliata contro Maria De Filippi, accusandola di averla soltanto sfruttata.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato personaggi amatissimi dal pubblico del piccolo schermo, ma purtroppo i rapporti con la padrona di casa Maria De Filippi non sempre finiscono come sono iniziati.

Nelle scorse ore, infatti, sul web ha fatto discutere e non poco alcune recenti dichiarazioni fatte da una storica dama del programma, che si è duramente scagliata contro la conduttrice, accusandola di averla soltanto sfruttata durante il periodo in cui era tra i protagonisti del Trono Over negli studi Elios di Roma. Di chi stiamo parlando? Di Angela Favolosa Cubista!

Angela ha preso parte al programma durante i primi anni del debutto del Trono Over dove, tra uno spezzone e l’altro, intratteneva il pubblico con i suoi balletti a suon di musica dance. La trasmissione però nel corso degli anni, rispetto all’idea del format iniziale, è cambiata e per Angela non c’è stato più spazio.

La delusione per questa scelta è ancora tanto e per questo motivo, sul suo profilo Tik Tok, Angela Favolosa cubista si è scagliata contro Maria De Filippi, che di recente ha lanciato un appello a Giorgio Manetti, accusandola di averla soltanto sfruttata durante la sua esperienza a Uomini e Donne.

Angela Favolosa cubista contro Uomini e Donne: “Mai avuto un soldo da loro”

Angela Favolosa cubista ha rivelato che durante il corso della sua permanenza a Uomini e Donne non ha ricevuto un solo euro e che la produzione del programma, non ha appena non ha avuto più bisogno di lei, l’ha buttata via, senza darle nessuna spiegazione in merito alla scelta di non renderla più una delle protagoniste del programma.

“Io da Maria De Filippi non ho mai preso nemmeno una lira, lei mi ha sfruttato e buttato via quando non le servivo più“ ha tuonato Angela su Tik Tok. “Nel mondo dello spettacolo funziona così purtroppo” ha aggiunto. “Berlusconi ad agosto mandava in onda le pubblicità dicendo che avrebbe inserito nuovi programmi nel palinsesto, invece ci sono soltanto Barbara d’Urso e Maria De Filippi“ ha proseguito Angela, attaccando le conduttrici, tra l’altro Maria di recente si è raccontata come non mai da Mara Venier.

“Poi mi chiedo per quale motivo a Uomini e Donne ballano a stretto contatto, secondo voi, mi chiedo, è giusto lo facciano in questo periodo?” ha chiesto in maniera retorica. “No, non lo è. A Berlusconi conviene fare così con la sua pubblicità“ ha aggiunto furiosa.

Angela Favolosa Cubista non ha un buon ricordo di Uomini e Donne, nonostante fino a qualche tempo fa aveva chiesto alla conduttrice di poter tornare a far parte della trasmissione, ma il suo appello non è stato ascoltato.

Maria De Filippi deciderà di replicare a questi attacchi di Angela oppure preferirà glissare non dando adito a nuove polemiche che non hanno alcun senso di esistere, visto che lei faceva parte del primo format del Trono Over di Uomini e Donne che è completamente diverso da quello attuale? Basti pensare anche che alcuni opinionisti della versione Classica non sono attualmente confermati, in quanto non c’è purtroppo spazio per tutti nella versione Mista e a causa delle nuove restrizioni in corso.