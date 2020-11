Con l’elezione di Joe Biden alla Presidenza degli Stati Uniti d’America torneranno i cani alla Casa Bianca, i suoi due pastori tedeschi Champ e Major.

Finalmente i cani torneranno a scodinzolare nella Casa Bianca, l’ultima volta era accaduto con la presidenza di Obama che aveva dei fantastici Cao de Agua Portoghesi. Biden porterà con se i suoi due amati pastori tedeschi Champ e Major che spesso, durante la campagna elettorale sono apparsi con lui sui social.

Il neo Presidente sembra nutrire una vera passione per i cani con cui ama fotografarsi spesso e volentieri come si evince dalle diverse immagini sui suoi account Facebook e Instagram.

Champ e Major: i cani del neo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden

Sono due pastori tedeschi gli amici più fedeli di Joe Biden appena eletto presidente degli Stati Uniti e che ha infiammato le folle che lo attendevano al Chase Center di Willmington con un bellissimo discorso per la vittoria.

Biden porterà di nuovo gli amici a 4 zampe alla Casa Bianca, incontrando anche la simpatia dei tantissimi animalisti americani che con Donald Trump avevano visto ‘rompere la tradizione’ che voleva sempre accanto al presidente almeno un cane.

Champ e Major sono i nomi dei cani del Presidente, il primo gli è stato regalato dalla moglie Jill subito dopo le elezioni del 2008 ed è stato acquistato, ironia della sorte, da un’allevatore della Pennsylvania, lo stato che ha letteralmente regalato la vittoria a Biden.

Major invece, è stato adottato nel 2018 da Joe Biden in un rifugio la Delaware Human Association invitato da sua figlia Ashley.

Tutti e due i cani di Joe Biden hanno seguito un addestramento speciale per essere abituati a viaggiare in aereo e anche alla presenza di telecamere e fotografi, Champ sarebbe stato addestrato a Mark Tobin coordinatore di K-9 dell’unità cinofila della polizia della contea di New Castle.

Sia il Presidente che la First Lady condividono un grande amore per gli animali ed in particolare per i cani, vedremo cosa combineranno Champ e Major appena insediati alla Casa Bianca!