Il Giornalettismo ha smascherato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, rivelando l’identità del suo fidanzato.

Elisabetta Gregoraci non ha fatto di certo mistero di avere qualcuno al di fuori della casa più spiata d’Italia che l’aspetta, ma in molti non hanno mai creduto a questa sua confidenza, sperando che fosse soltanto una strategia per allontanare Pierpaolo Pretelli da lei, visto le sue continue insistenze.

In realtà però le cose sembrerebbero essere proprio come la concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato. A confermare questa versione ci ha pensato una fonte vicina a Il Giornalettismo, portale guidato da Gabriele Parpiglia, a cui questa persona avrebbe confermato che lei è felicemente fidanzata. Chi è il fortunato?

Stefano Coletti! Si era tanto parlato di lui e di una ipotetica relazione con la Gregoraci, su cui Antonella Elia ha cambiato idea, ma il gossip con il passare dei giorni era andato a calare sempre di più, ma ora sembra arrivarne la conferma da una persona vicina alla coppia.

“Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono fidanzati“ rivela la fonte. “Lui l’ha seguita anche a Battiti Live, quando hanno girato in Puglia e a Roma e prima ancora che lei entrasse nella casa più spiata d’Italia” ha aggiunto. “Lui si è anche comprato la Porsche, soltanto perché piaceva e lei e si è perfino tatuato la frase della canzone di Mr Rain in segno del loro amore” prosegue la fonte. “Loro stanno insieme da 5 mesi. Lui vive a Montecarlo ed ha un’agenzia che si trova vicino al bar Cova dove spesso sono stati avvistati insieme” conclude. “Monaco è davvero piccola” aggiunge.

Parpiglia spiffera tutto: “Elisabetta Gregoraci e Coletti sono una coppia”

Il portale guidato da Gabriele Parpiglia svela anche che Stefano Coletti non starebbe vivendo in maniera molto serena l’avventura di Elisabetta Gregoraci al GF Vip a causa dell’eccessivo avvicinamento di lei a Pierpaolo Pretelli, che ha più volte dichiarato di volere più di una semplice amicizia da parte sua.

“Giornalettismo, mantenendo sempre riservata la fonte che ha rivelato tali notizie, riporta tutti i dettagli sulla storia d’amore tra Elisabetta e Coletti” si legge sul portale. “E possiamo anche aggiungere che lui sta male in questo momento in quanto ha confidato alla sua migliore amica di non vedere di un buon occhio la vicinanza tra Elisabetta e Pierpaolo” prosegue il portale, anche se la Gregoraci ha vuotato il sacco su Pretelli. “Prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, si erano giurati amore e fedeltà reciproca” aggiunge.

La vicinanza tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli sarebbe fonte di sofferenza per Stefano Coletti, che non starebbe vivendo di buon grado la loro “amicizia speciale”, com’è stata definita da Alfonso Signorini in puntata.

E’ bene precisare, però, che Elisabetta e Pierpaolo, da qualche tempo a questa parte hanno deciso di dare un freno al loro rapporto, in quanto lui si è accorto di volere molto di più di quanto lei possa dargli nella casa più spiata d’Italia. Questo stacco, qualora la notizia lanciata dal portale dovesse rivelarsi vera, solleverà il morale del pilota che non sta vivendo nel migliore dei modi quest’esperienza lavorativa della sua compagna?