Antonella Elia, durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip, ha lasciato senza parole Elisabetta Gregoraci.

Antonella Elia, durante il corso di quest’avventura televisiva al Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Tant’è che più volte, durante il corso degli appuntamenti in diretta guidati da Alfonso Signorini, l’ha sempre attaccata, utilizzando termini piuttosto pesanti e non solo.

Lunedì scorso aveva perfino messo in guardia Pierpaolo Pretelli, ammettendo che secondo lei lo stava soltanto usando per avere un maggiore spazio durante le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Questa sera però l’opinionista ha completamente cambiato idea sulla concorrente, facendole perfino i complimenti.

“Mi sei piaciuta durante il corso di questa settimana” ha ammesso Antonella. “Ti sei dimostrata essere passionale, vera, una perfetta donna del sud“ ha aggiungo spiazzando non solo la diretta interessata, ma tutti i presenti in studio.

Antonella Elia ha lasciato senza parole Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, che non ha saputo cosa rispondere di fronte alle dichiarazioni di questa sera.

Grande Fratello Vip: Antonella Elia cambia idea su Elisabetta Gregoraci

Alfonso Signorini, dopo che la sua fedele opinionista ha rivelato di aver cambiato idea, ha prontamente chiesto ad Elisabetta Gregoraci cosa ne pensasse di questo repentino cambio e lei non sapeva assolutamente cosa dire, visto che tutti si aspettava tranne che belle parole sul suo conto.

“Alfonso in tutta onestà non so cosa di dirti” ha ammesso senza troppi giri di parole l’ex di Flavio Briatore. “Sono davvero senza parole. Non mi aspettavo che potesse dirmi qualcosa del genere” ha concluso stupita, dopo aver ribadito ancora una volta che per Pierpaolo Pretelli purtroppo non prova nient’altro che amicizia e lui sembrerebbe anche aver accettato, almeno per ora, questo blocco alla loro amicizia speciale.

Il pubblico della rete però si è chiesto come mai Antonella Elia al GF Vip abbia cambiato idea in maniera così repentina ed alcune persone maliziose sospettino che si tratti della presunta querela da parte di Elisabetta. Sarà realmente così o l’opinionista ha davvero cambiato idea durante il corso di questa settimana? Vedremo cosa penserà di lei durante il prossimo appuntamento.

Elisabetta Gregoraci, tra una polemica e l’altra, sembrerebbe aver finalmente trovato un po’ della serenità che in questi giorni al Grande Fratello Vip sembrava mancarle, ma tutto come sempre ha una fine visto che nella casa più spiata d’Italia sta per entrare Stefano Bettarini con cui sembrerebbe aver avuto una storia con lui in passato.