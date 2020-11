By

Si chiamano messaggi effimeri e possono essere inviati sulla piattaforma di messaggistica più famosa: WhatsApp.

Ad essere disponibili dal mese di novembre sono dei messaggi che durano un tempo molto breve su WhatsApp, basterà attivare la modalità messaggi effimeri.

Scopri di più sui messaggi che durano poco

Questa nuova opzione sarà attiva e, i nuovi messaggi che andrai ad inviare in una chat privata o di gruppo, dopo una settimana esatta, a partire dal momento di invio, non saranno più visibili. Questa opzione a molti pro tra cui quello di rendere la conversazione privata, ma soprattutto più leggera.

Quando il tuo smartphone si mostra in sovraccarico, non riesci ad accedere alla fotocamera, o alle applicazioni più semplici, oppure, ancora, WhatsApp si chiude inavvertitamente, può dipendere senza dubbio dall’eccessiva memoria utilizzata.

Questa nuova opzione può infatti garantirti uno smaltimento di tutto il materiale inviato nelle varie chat di WhatsApp. Non che è un alleggerimento generale all’interno del tuo smartphone. Scopri inoltre come ascoltare i messaggi vocali senza accedere alle chat. Ma vediamo ora come funzionano i messaggi effimeri.

Se il destinatario al quale inviato un messaggio non apre la piattaforma WhatsApp per una settimana, il messaggio che gli hai inviato scomparirà, ma restano alcune eccezioni.

Eccezioni…

Nel momento in cui si risponde al destinatario con un messaggio nel quale viene citato il messaggio effimero precedente. Quest’ultimo potrebbe restare visibile anche dopo i sette giorni trascorsi. Inoltre, se un messaggio effimero viene inviato all’interno di una chat nella quale la funzione messaggi effimeri è stata disattivata, quest’ultimo resterà visibile nella chat.

Purtroppo, anche l’anteprima del messaggio effimero potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino a che non verrà poi aperto WhatsApp e scomparirà.

Ricorda inoltre che tutti i file multimediali, foto e video, ricevuti nelle varie chat di WhatsApp, come impostazione di default vengono automaticamente scaricati nella tua galleria foto. Se la funzione messaggi effimeri e attiva questi file multimediali inviati all’interno della precisa chat saranno anche sì visibili solo temporaneamente. Questi verranno ad ogni modo salvati sul tuo smartphone se sono attive le impostazioni il download automatico. Per scoprire come attivare la funzionalità messaggi effimeri clicca qui!

