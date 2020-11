Anticipazioni registrazione Uomini e Donne 7 novembre 2020: l’arrivo di Giorgio e il ritorno di Valentina Autiero e Germano.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 7 novembre svelano il ritorno di due protagonisti che hanno fatto molto discutere. Come svelano le talpe del Vicolo delle news, in studio, sono tornati Valentina Autiero e Germano che avevano lasciato il programma pochi giorni fa. In trasmissione, inoltre, sono giunti anche nuovi protagonisti, ma andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne 7 novembre: il ritorno di Valentina Autiero e Germano

La registrazione è iniziata come sempre con Gemma Galgani che si sfoga con Maurizio per i continui attacchi di Tina Cipollari. Maurizio è uscito con Valentina e tra loro sembra che l’appuntamento sia andato bene.

Armando, al centro dello studio, ha spiegato di essere uscito con Brunilde, ma ha aggiunto di essere rimasta delusa dall’atteggiamento della dama. Per Armando Incarnato arriva poi Marianna, una bellissima ragazza che chiede di poter conoscere anche Gianluca De Matteis e i due decidono di farla restare tornando a formare un nuovo triangolo com’era successo con Lucrezia Comanducci.

In studio, poi, sono tornati anche Valentina Autiero e Germano che avevano lasciato il programma pochi giorni fa. I due hanno raccontato di non essersi mai vissuti. Si sono visti solo una volta e bon hanno fatto altro che litigare. Entrambi hanno chiesto di restare, ma come svelano le talpe del Vicolo delle News, per Gianni Sperti la possibilità dev’essere riconosciuta solo a Valentina che, su consiglio di Maria De Filippi, si prende una settimana per decidere.

“Ma io ho pianto tantissimo anche prima di addormentarmi e poi quando mi sono svegliata, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi che non è innamorato e che avrebbe voluto che rimanessimo a frequentarci nel programma”, aveva dichiarato Valentina a Uomini e Donne Magazine.



Per Sophie è arrivato un ragazzo di nome Giorgio da cui la tronista resta colpita decidendo di farlo restare. Per Gianluca De Matteis, poi, è arrivata Dalila, una ragazza che sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore del tronista che ha spiegato di stare molto bene in sua compagnia.