Nelle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, Valentina Autiero dice addio al programma lasciando lo studio con il suo cavaliere.

Valentina Autiero è pronta a salutare il pubblico di canale 5. Nelle anticipazioni di oggi due novembre di Uomini e Donne, la dama sceglierà di abbandonare il programma al fianco del suo cavaliere, Germano, ma l’addio non avviene come ha sempre sognato. Che cosa succederà?

La dama rivelerà di sentirsi pronta, dopo la feroce lite con Aurora, ad abbandonare il programma con Germano per iniziare una conoscenza a telecamere spente. In modo tale da poter capire se è lui è l’uomo adatto a lei oppure no, visto che non avrebbe alcun senso restare in studio visto che è presa unicamente da lui.

Il cavaliere però non sembra essere così convinto del sentimento che li lega e manifesta qualche perplessità nel voler lasciare lo studio, tanto da attirare l’ira di Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti accusano il cavaliere di preferire la visibilità data dal programma che la dama che gli sta affianco. Tant’è che lei lascia di nuovo lo studio e lui la insegue. I due, dopo un chiarimento lampo, ritornano in studio e lui cambia idea, manifestando il suo desiderio di voler abbandonare il programma.

Valentina Autiero lascia Uomini e Donne, ma non nel modo che ha sempre sognato. In quanto avrebbe preferito un’uscita decisamente più romantica, come le altre coppie che l’hanno preceduta hanno avuto. Che non sia un buon segno questo?

Sophie Codegoni in difficoltà a Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

Il mai na gioia della puntata continua con la tronista Sophie Codegoni. Quest’ultima, dopo aver discusso ancora una volta con il suo corteggiatore Nino a causa di una mancata esterna, manifesta le sue perplessità di prendere al programma, in quanto si sente un po’ come un pesce fuori dall’acqua, in quanto non riesce a far emergere la sua persona all’interno degli studi Elios di Roma.

Maria De Filippi, che la scorsa volta ha assistito allo sfogo di Roberta Di Padua, interviene, ricordando alla giovane tronista che non deve assolutamente mettersi fretta, considerato che ognuno di noi è diverso e lei ha semplicemente bisogno del suo tempo per sentirsi a proprio agio in puntata e che lei non c’è nulla di sbagliato.

Sophie Codegoni sembra convincersi dopo aver ascoltato le parole della padrona di casa, ma le anticipazioni di Uomini e Donne non la mostrano altrettanto convinta nelle prossime puntate.

La puntata oggi di Uomini e Donne sembra promettere grandi cose, garantendo al pubblico di canale 5 un appuntamento decisamente da non perdere. Appuntamento che, come al solito, inizia alle 14:45.