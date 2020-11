Patrizia De Blanck, clamorosa gaffe su Whitney Houston: al Grande Fratello Vip 2020 risuona la sua musica e lei spiazza così.

Clamorosa gaffe di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 2020 su Whitney Houston. Come accade nelle ore che precedono la diretta con Alfonso Signorini, anche oggi, i concorrenti stanno trascorrendo le ore ascoltando la musica. La playlist scelta oggi è particolarmente romantica per la gioia di Tommaso Zorzi che ha particolarmente apprezzato la scelta di far ascoltare le canzoni di Whitney Houston.

Mentre si trovavano in cucina, Tommaso Zorzi stava ascoltando con grandissimo entusiasmo la meravigliose voce di Whitney Houston. A spiazzare l’influencer è stata proprio la contessa rivolgendogli una domanda sulla grandissima artista.

Patrizia De Blanck, gaffe al Grande Fratello Vip 2020: “Whitney Houston è morta?”

Mentre Tommaso Zorzi ascoltava la voce di Whitney Houston, Patrizia De Blanck, finita nella bufera per aver schiaffeggiato Enock, ha sorpreso l’influencer e il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 con una domanda.”Che voce meravigliosa che aveva ha detto”, ha commentato ad alta voce Tommaso esaltando l’incredibile talento canoro della star americana.

“Ma è morta?”, ha chiesto la De Blanck. “Suicidio per overdose”, ha risposto Tommaso spiazzando la contessa che, evidentemente, non sapeva che la Houston fosse morta.

Whitney Houston è stata trovata senza vita l’11 febbraio 2012, all’età di 48 anni, in una stanza del Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills. L’autopsia ha identificato la causa del decesso nell’annegamento accidentale nella vasca da bagno, in seguito ad un’eccessiva assunzione di droghe.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, poi, la playlist con la voce della Houston è andata avanti con Tommaso Zorzi che ha cantato ogni canzoni mostrando a Francesco Oppini la pelle d’oca che gli provoca la voce della compianta artista mentre Andrea Zelletta, guardando il cielo, non ha nascosto la propria emozione nel pensare ai suoi affetti mentre ascoltava alcune delle canzoni più romantiche cantate dalla Houston.

Gli autori, poi, per riportare un po’ di allegria in casa in vista della nuova puntata serale con Alfonso Signorini, ha fatto risuonare la voce e la musica di Cristiano Malgioglio per poi continuare con Mina e la musica di qualche anno fa.