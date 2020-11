Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 6 Novembre

Scendono rispetto a ieri il numero di nuovi casi sul territorio italiano. Guardiamo insieme il bollettino di oggi, 6 Novembre.

A seguito del nuovo DPCM e della distinzione fra zone gialle, arancioni e rosse ci sono stati molti scontri tra governo e regioni. Alcune, come la Campania e il suo governatore De Luca avrebbe voluto più tutela per la sua regione che secondo i 21 parametri ISS, gli indicatori per il controllo del rischio si trova in zona arancione invece che rossa.

Altre, come la regione Sicilia non comprende come mai si trovi in zona arancione dato il numero di contagi inferiore rispetto a regioni come Campania e Lazio.

Intanto i dati attuali parlano chiaro, ci sono 862.681 casi totali in Italia distribuiti lungo tutta la penisola. Analizziamo nello specifico i dati relativi alle regioni della zona rossa.