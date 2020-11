Cristian Totti compie 15 anni e papà Francesco dedica al primo frutto del suo amore con Ilary Blasi parole ricche d’amore.

Cristian Totti, oggi 6 novembre, compie 15 anni e papà Francesco Totti pubblica la foto che vedete qui in alto scrivendo una meravigliosa dedica. Primogenito dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, Cristian è ormai un adolescente che gioca a calcio e che i tifosi della Roma sognano di poter vedere con la maglia che il padre ha indossato per tutta la sua carriera.

Quello di Francesco Totti per i figli è un amore speciale e, sul suo profilo Instagram, rende pubblici i suoi auguri per quel bambino che sta diventando uomo e che gli ha cambiato la vita.

“Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio”, scrive papà Francesco.



Cristian Totti, il primo amore di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi avevano rispettivamente 29 e 24 anni quando diventarono per la prima volta genitori. La nascita di Cristian ha cambiato la vita dell’ex capitano della Roma e della conduttrice che, nel corso degli anni, hanno allargato ulteriormente la famiglia con la nascita delle piccole principesse di casa: Chanel che ha 13 anni e la piccola Isabel che ha 4 anni.

Una grande e meravigliosa famiglia quella che hanno costruito Totti e Ilary che, insieme, hanno affrontato anche l’enorme dolore per la recente perdita del padre di Totti.

Un grande amore quello che la coppia ha per la propria famiglia, al primo posto nella vita di entrambi.

Quella fatta al figlio Cristian non è la prima dedica che Totti fa ai figli. Lo scorso agosto ha pubblicato una foto di Cristian, Isabel e Chanel, scattata mentre erano in vacanza, scrivendo: “La mia vita”. Una foto che ha fatto il pieno di like così come tutte quelle in cui l’ex capitano della Roma tira fuori le proprie emozioni di padre e marito.

Visualizza questo post su Instagram La mia vita❤️❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 8 Ago 2020 alle ore 10:10 PDT

Totti, dunque, si dimostra, ancora una volta, un papà e un marito perdutamente innamorato e chissà se, in futuro, la famiglia si allargherà ancora. Ilary ha più volte ribadito di considerare il 3 il numero perfetto. La penserà ancora così o avrà cambiato idea?

Visualizza questo post su Instagram Unico uomo della mia vita ❤️tanti auguri per questi 15 anni pieni di te Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 6 Nov 2020 alle ore 1:05 PST

Bellissima, poi, la dedica di mamma Ilary al suo Cristian. “Unico uomo della mia vita ❤️tanti auguri per questi 15 anni pieni di te“, ha scritto la conduttrice.