Alessia Mancini che fine ha fatto? Ecco com’è oggi

Alessia Mancini è diventata famosa per aver preso parte a Non è la Rai e Passa parola. Ecco com’è oggi la moglie di Flavio Montrucchio.

Alessia Mancini è stata una delle showgirl più popolari degli anni 90. Il suo percorso sul piccolo schermo negli italiani inizia fin da piccolissima, infatti nel 1994, quando era poco più di una bambina, viene scelta per essere una delle Ragazze di Non è la Rai.

Nonostante la giovane età, Alessia colpisce il pubblico per la sua bellezza. Tant’è che in maniera ironica, Gianni Boncompagni la soprannominò La Bruttina, proprio per sottolineare le sue doti fisiche.

La sua carriera in tv è completamente in salita. Nel 1997 viene scelta, in coppia con Marina Graziani, come velina a Striscia La Notizia. Alessia viene riconfermata anche per l’edizione successiva, visto il successo riscosso con il pubblico del piccolo schermo, ma è costretta a rinunciare a tale ruolo a causa di alcuni problemi di salute, ma nonostante ciò nel 1999 affianca Gerry Scotti a Passaparola dove consacra il suo successo con i telespettatori.

Alessia poi collabora con Mike Buongiorno alla Ruota della fortuna ed è ospite di numerosi programmi tv. Nel 2000 entra a far parte del cast di La sai L’ultima? il programma che vede la collaborazione di Natalia Estrada, che ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo, e l’anno dopo lavora ancora con Gerry Scotti per un Disco per l’Estate.

Negli anni successivi lavora in Rai a Mezzogiorno in famiglia e lavora anche sul set con Serena Autieri in Tutti i sogni del mondo. Nel 2005 si lancia nel mondo dei reality con la sua partecipazione a La Talpa e partecipa con Michelle Hunziker al cinepanettone Natale in crociera. Nel 2011 sceglie di dare una svolta alla sua carriera e debutta nel mondo del wedding planner, ma oggi che fine ha fatto Alessia Mancini?

Alessia Mancini oggi: ecco che cosa fa l’ex ragazza di Non è la Rai

Alessia Mancini non ha mani abbandonato il mondo dello spettacolo. Anche se si è presa una pausa durante il corso della sua carriera per poi tornare nel 2018 con l’Isola dei Famosi, l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Nonostante non riesca a vincere il programma, riesce a piazzarsi in una buona posizione, considerato che verrà ogni volta messa in discussione la “durezza” del suo carattere.

Nel 2019 approda nella famiglia di Tv8 e conduce In Salotto e prende parte al programma di Enrico Papi, Guess My Age. Nel 2020, invece, insieme a suo marito Flavio Montrucchio, conduce Junior Bake Off. Ruolo azzeccatissimo per lei, visto che sul suo profilo Instagram, Alessia spesso e volentieri intrattiene i suoi follower presentendo loro gustose ricette.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come anticipato, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono sposati dal 2003 e il loro matrimonio prosegue a gonfie vele. Tant’è che più volte gli è stato chiesto qual è il segreto della loro unione. La risposta è stata piuttosto semplice: nonostante la loro popolarità, non sono mai cambiati.

Alessia e Flavio sono anche genitori. Nel 2008 viene al mondo la loro primogenita, Mya, mentre nel 20005 nasce Orlando, il loro secondo e ultimo figlio.

Alessia Mancini oggi fa la mamma a tempo pieno, ma non ha mai messo da parte quello che è il suo lavoro, scegliendo di volta in volta progetti che rispecchiano i suoi gusti e le sue passioni.