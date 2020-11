Usa il monopattino in autostrada: fermato dai carabinieri un ragazzo di vent’anni alla guida din un mezzo decisamente… insolito!

Una storia veramente incredibile, ma per fortuna finita bene, quella del ragazzo di Rimini.

Il giovane, infatti, ha avuto una trovata decisamente singolare.

Imboccare l’autostrada usando il… monopattino!

Usa il monopattino in strada: fermato giovane di 20 anni

Ci stiamo abituando, ormai, alla grande presenza di monopattini in tutte le nostre città.

Questo mezzo di locomozione, infatti, è semplice da usare.

Essendo piuttosto agile e veloce e di certo rappresenta un aiuto per tutti coloro che vivono in città.

Usare il monopattino sembra essere diventata la soluzione perfetta per tantissime persone.

Soprattutto a causa degli ultimi numeri di oggi legati al Coronavirus ed all’invito ad evitare di utilizzare i mezzi pubblici (dove gli assembramenti sono all’ordine del giorno).

La storia che stiamo per raccontarvi, però, ha veramente dell’incredibile.

Come riporta Today.it, infatti, un giovane di Rimini ha deciso di utilizzare il monopattino per recarsi ad un colloquio di lavoro.

Niente di male in questo, se non fosse che la sua destinazione era Cesena e che per raggiungerla il ragazzo ha deciso di… prendere l’autostrada!

Il monopattino è stato incrociato da moltissimi automobilisti veramente sconcertati.

Il centralino operativo della polizia stradale dell’Emilia Romagna ha ricevuto, infatti, moltissime segnalazioni.

Il giovane stava percorrendo la corsia d’emergenza dell’autostrada, in bilico sopra il suo monopattino personale.

Fermato da una pattuglia in una località denominata Rubicone Est, il giovane aveva appena superato la metà del suo tragitto.

In totale si prefiggeva di compiere quasi 40 kilometri a bordo del monopattino: un piano veramente singolare!

Una volta fermato dalle Forze dell’Ordine, il giovane ha spiegato i motivi del suo gesto.

A Cesena, infatti, lo aspettava un colloquio di lavoro e per questo motivo ha deciso di imboccare l’autostrada.

Senza utilizzarla, infatti, avrebbe sicuramente fatto tardi.

La polizia, però, non si è fatta intenerire dal racconto del giovane di 20 anni ed ha provveduto a sanzionarlo.

Il monopattino, infatti, è un mezzo di locomozione che assolutamente non può avere accesso all’autostrada.

Potrebbe essere molto pericoloso, sia per chi lo guida che per gli altri.