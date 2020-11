Emma Marrone e gli auguri di compleanno al suo uomo speciale: la foto emoziona e manda in delirio tutti i suoi fans.

Emma Marrone comincia il martedì facendo gli auguri di compleanno al suo uomo speciale. Dopo aver dato il buongiorno a tutti, pubblicando una foto della sua tazza di caffè, prima di raggiungere gli studi di X Factor per preparare la seconda puntata dei live che dovrebbe andare in onda nonostante la positività al covid del conduttore Alessandro Cattelan, la cantante salentina, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto speciale che ha emozionato tutti i suoi fans che si sono uniti ai suoi auguri.

Emma Marrone e gli auguri di compleanno a nonno Leandro

Oltre a papà Rosario, il perno della sua vita e al fratello Checco, c’è un altro uomo fondamentale nella vita di Emma Marrone. Si tratta dell’amatissimo nonno Leandro che oggi compie 87 anni e a cui Emma ha fatto gli auguri attraverso una videochiamata.

Essendo a Milano dove sta lavorando come giudice di X Factor 2020 che, dopo la fase delle audizioni, è partito con il primo live show per il quale ha ricevuto il dolce messaggio dell’amica Alessandra Amoroso, Emma ha fatto gli auguri all’amato nonno Leandro attraverso una videochiamata.

Un momento tenero tra nonno e nipote che la cantante salentina ha immortalato con uno screenshot che ha poi deciso di regalare ai fans pubblicandolo tra le storie di Instagram come potete vedere qui in alto.

Non è la prima volta che Emma pubblica una foto così privata della sua famiglia. La cantante ama condividere i momenti sereni e felici che trascorre con la sua famiglia e, soprattutto quando torna in Puglia per le festività natalizie, è solita pubblicare foto e video dei pranzi e delle cene che si regala con i suoi affetti più veri e sinceri.

Visualizza questo post su Instagram Cugine/sorelle ❤️ @awonderful85 @tittamarrone_ @gabri_505 @claraf.24 Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 27 Dic 2019 alle ore 12:18 PST

Nella foto qui in alto, ad esempio, è insieme alle cugine che per lei sono come sorelle. Legatissima alla sua famiglia da cui ha ereditato i valori come l’amicizia, l’amore, la libertà, il rispetto e l’umiltà che non perderà mai, Emma cerca di trascorrere con i suoi affetti il poco tempo libero che ha a disposizione. X Factor, attualmente, la terrà impegnata fino a dicembre. Conclusa l’avventura del talent, troverà il tempo per tornare in Puglia dalla sua famiglia?