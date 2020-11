Arianna David crolla a Mattino 5: “Mi ha inseguita, voleva picchiarmi”

Arianna David è crollata a Mattino Cinque, raccontando a Federica Panicucci di essere stata vittima di stalking per ben 3 anni.

Arianna David è una delle opinioniste fisse di Federica Panicucci a Mattino 5 e non poteva di certo mancare nella diretta di oggi, dove nel talk dedicato alla cronaca rosa si è confrontata con gli altri protagonisti della puntata sugli argomenti trattati ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip.

In particolare, l’ex Miss Italia ha deciso di dire la sua quando sono stati affrontati gli scivoloni di Francesco Oppini nei confronti del genere femminile, affermando che le sue frasi pronunciate negli scorsi giorni non volevano sicuramente esprimere un senso di violenza verso le donne visto che lei l’ha provata e sa benissimo cosa vuol dire.

Arianna David è crollata a Mattino 5, rivelando al pubblico di Federica Panicucci di essere stata vittima di stalking per ben 3 anni da parte del suo ex compagno, raccontando un episodio che ha ghiacciato tutti i protagonisti della puntata.

Mattino Cinque, Arianna David si confessa: “Ho subito dello stalking”

Arianna David ha raccontato di aver vissuto un incubo causato dal suo ex e che ha deciso di ribellarsi a lui soltanto in un secondo momento, in quanto aveva paura che potesse fare del male ai suoi due figli e a sua madre, che vivono con lei. Per questo motivo ha preferito essere lei la vittima di quest’uomo, piuttosto che lui potesse prendersela con la sua famiglia.

L’opinionista ha raccontato a Mattino Cinque un episodio agghiacciante di cui è stata protagonista. Episodio che soltanto nel parlarne le ha riportato in mente l’incubo che ha vissuto.

“Non potrò mai dimenticarlo, lui un giorno ha provato a buttarmi sotto con la macchina e mi inseguiva” ha esordito l’ex Miss Italia. “C’era un funerale e i due uomini, che credo ricoprissero il ruolo di becchini, invece di aiutarmi si sono messi a ridere“ ha spiazzato. “Mi dicevano tra una risata e l’altra che dovevo scappare perché era chiaro che lui volesse investirmi e io disperata gli ho detto che invece di ridere avrebbero dovuto aiutarmi visto che voleva uccidermi“ ha proseguito.

“E’ stato un periodo bruttissimo” ha aggiunto Arianna David a Mattino Cinque. “Ero diventata magrissima e avevo iniziato a perdere i capelli” ha concluso tra le lacrime.

Fortunatamente il suo incubo però è finito e l’uomo è stato arrestato.

Federica Panicucci ha lanciato un invito ad Arianna, chiedendole di raggiungerla in studio per poter affrontare meglio questo delicato argomento. Anche per poter spingere tutte quelle donne che vivono questo trauma a denunciare i loro carnefici.