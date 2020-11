Protagonisti della tavola di questo pranzo sono i frutti dell’autunno<. dal primo al contorno passando per il secondo, con pere, mele, fichi e noci

L’autunno è a metà del suo percorso e ancora per qualche tempo possiamo goderci le due prelibatezze. Il menù che vi proponiamo per questo pranzo è completo e vede come principali protagonisti i frutti di questa stagione come le pere, le mele, le noci e i fichi.

Un ottimo risotto con le pere e il taleggio, una buonissima focaccia con crudo e fichi, infine un’insalata con mele e noci e grana.

Iniziamo a preparare il nostro menù di oggi che vede protagonisti i frutti dell’autunno.

Pranzo di autunno

Partiamo dal primo che ci sorprenderà con i suoi profumi e soprattutto con il suo gusto. Vediamo passo passo come preparare il risotto pere e taleggio.

Ingredienti per 4 persone

320 g riso Carnaroli

1 lt brodo vegetale

1/2 cipolla

2 pere coscia

1 bicchiere di vino bianco

300 gr di taleggio

grana padano a piacere

sale qb

olio evo qb

Procedimento

Per prima cosa tritiamo la cipolla e facciamola soffriggere in una padella antiaderente con un filo d’olio. Quando la cipolla sarà indorata aggiungiamo il riso e tostiamolo. A questo punto sfumiamolo col vino bianco e facciamolo evaporare. Aggiungiamo poi il brodo, abbassiamo la fiamma e lasciamolo cuocere. Dopo circa 10 minuti aggiungiamo le pere che avremo lavato pelato e tagliato a cubetti. Facciamo continuare la cottura fino a quando il brodo non si sarà asciugato e aggiustiamo di sale. A questo punto mantechiamo il nostro risotto con il taleggio. Lasciamo a questo punto riposare il riso, guarniamo con qualche fetta di pera e spolveriamolo con il pepe nero.

Secondo e contorno

Focaccia crudo e fichi

1 confezione di focaccia pronta o pasta per la pizza

4 fichi

5 fette di prosciutto crudo

100 gr di stracchino

6 pomodorini ciliegini

misticanza

sale qb

olio evo qb

Procedimento

Per prima cosa preriscaldiamo il forno a 200°. Stendiamo la nostra focaccia (se abbiamo preso la pasta pizza) o srotoliamo la nostra focaccia, bucherelliamola con le mani e ungiamola con l’olio e il sale. Facciamola cuocere in forno fino a cottura. Dopo di che facciamola raffreddare. Una volta fredda facciamola raffreddare e condiamola con i fichi tagliati a spicchi. Aggiungiamo poi i pomodorini tagliati a metà, il prosciutto e lo tacchino in fiocchi.

Chiudiamo il nostro buonissimo pranzo con una buonissima insalata con mele noci e grana.



Ingredienti per 4 persone:

spinacini freschi

1 mela

grana padano a scaglie

12 noci

olio

sale

pepe

aceto balsamico p

Procedimento

Prediamo gli spinaci freschi, laviamoli e asciughiamoli, prendiamo la mela laviamola, togliamo il torsolo e tagliamola a fettine sottile senza sbucciarla. Prepariamo la nostra insalata con spinaci, le mele e le noci che abbiamo sbriciolato grossolanamente a cui aggiungiamo le scaglie di formaggio. Condiamo con olio, aceto, sale e pepe.