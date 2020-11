Per Julio Iglesias “La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio” ma noi donne sappiamo che al giorno d’oggi i viaggi sono sì più frequenti ma anche più brevi. Ecco quindi alcune valide idee per i nostri spostamenti. Parola d’ordine? Praticità!

Nell’attesa di sapere come e quando la nostra libertà verrà nuovamente limitata dall’imminente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ricordiamoci che niente e nessuno ci vieta di sognare il nostro prossimo viaggio curiosando tra le valigie più in voga ed i classici intramontabili.

Samsonite, che storia…

Il brand Samsonite nasce negli Stati Uniti nel 1910 ed in pochi anni passa da attività di famiglia ad azienda leader mondiale di valigeria. Fu tra le primissime a creare un vero e proprio laboratorio di ricerca e sviluppo per il settore dei “bagagli a rotelle”, i moderni trolley. Sopra trovate un esempio della collezione 2020. Riguardo a come fare una valigia perfetta vi avevamo dato delle dritte da seguire.

La casa tedesca Rimowa prende il nome dalle iniziali del figlio del fondatore, Richard Morszeck Warenzeichen. Dalla prima valigia in alluminio con le inconfondibili scanalature verticali sono passati settant’anni ma resta un pezzo intramontabile e desiderato da molti ancora oggi. Sembra che per realizzarla si siano ispirati al primo velivolo al mondo realizzato in Germania completamente in acciaio, lo Junkers F-13. Sul sito ufficiale c’è anche un’ampia scelta di custodie per iPhone in policarbonato ed in alluminio. I prezzi sono meno accessibili rispetto ad altri marchi ma in fondo, si sa, i bagagli devono durare nel tempo.

Il Made in Italy nella valigeria di serie è ben rappresentato da Roncato che subito dopo la seconda guerra mondiale inizia a produrre borse e valigie per gli emigranti italiani che cercavano una vita migliore, soprattutto negli States. Sul finire degli anni Ottanta si espandono in Europa con la linea Sphera e nel decennio seguente lanciano la linea Teenager. Oggi la scelta è ricca e per le più creative c’è il trolley tutto da colorare con i pennarelli in dotazione all’interno. Ovviamente waterproof.

Se volete scoprire quale sia la valigia più adatta a voi potete fare il nostro test.

“Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina” diceva il filosofo Agostino d’Ippona; ricordiamoci però di farlo sempre con stile.

Silvia Zanchi