Cosa c’è di più buono in questo periodo delle colazioni rinfrescanti e golose?! Per la rubrica: MERENDINE FIT KIᑎᗪᗴᖇᑕᗴᖇᗴᗩᒪè a modo mio, Con bisquit al cocco, confettura di lamponi, crema di yogurt e cioccolato fondente GLUTENFREE Una merendina semplice da preparare per colazione o merenda, si conserva bene in frigo. Anche i vostri Bimbi ne andranno matti! Per prepararle ho utilizzato: (4 merendine) 10g di farina di cocco degrassata 25g di farina di riso 60g di yogurt greco Vaniglia 100ml di albume liquido 3g di lievito per dolci Per la farcitura: 80g di yogurt greco Vaniglia 30g di confettura di lamponi 50g circa di cioccolato fondente Preparate la base delle vostre merendine amalgamando insieme tutti gli ingredienti. Versate il composto in uno stampino rettangolare ( io ho utilizzato uno stampo da plumcake standard,riadattato) Fate cuocere in forno a 170 per circa 20minuti. POTETE ANCHE CUOCERE IN UN PADELLINO STILE CICCIOPANCAKES Fate freddare, tagliate il vostro bisquit al cocco e farcite, uno strato con la crema di yogurt e vaniglia e uno strato di confettura di lamponi. Sciogliete la cioccolata a bagnomaria e glassate la superficie.(volendo anche la base) Ritagliate le merendine in dei rettangoli e fatele freddare. ᑭᖇOᑎTᗴ ( a porzione ) 129kcal 15carb 7prot 4grassi #ricettefit #ricettefitchesembranofat #merendinefit #merendine #fitbreakfast #fitsnack