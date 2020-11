Quali sono i primi siti di informazione in Italia? Quali i più seguiti e apprezzati? Scopriamolo insieme: c’è anche Web 365 naturalmente.

Durante il mese di settembre la sfida dell’audience online, secondo le rilevazioni di Comscore, è stata vinta da Evolution Adv, con 32,8 milioni di visitatori unici mensili.

Ma a che posto è la nostra Web 365? L’azienda comprendente 37 siti (trai quali naturalmente CheDonna.it), ai quali nell’ultimo mese se ne sono aggiunti altri sei (Altranotizia.it, Automotorinews.it, Cellulari.it, Ck12.it, Consumatore.com, Ilveggente.it, inran.it e vesuvius.it ) portando a 22,8 milioni il totale dei visitatori, passa dal sesto al quinto posto.

La top 100 dei siti di informazione

Si tratta di una concessionaria di pubblicità digitale specializzata in programmatic advertising, fondata nel 2016 da Francesco Apicella e Dimitri Stagnitto, e capace di realizzare un vero e proprio exploit in soli cinque mesi.

Seguono poi Citynews, il gruppo editoriale fondato da Luca Lani e Fernando Diana, Ciapopeole, la media company fondata da Gianluca Cozzolino, che pubblica il quotidiano online Fanpage, il quotidiano online di Mediaset TgCom24 con i suoi siti aggregati e infine Web 365 che sale dal sesto al quinto posto.

Nel complesso le rilevazioni di Comscore indicano che in settembre è cresciuto in modo sostenuto il tempo speso dagli utenti sui siti di informazione: +18% rispetto all’ottobre 2019. Gli aumenti più significativo dell’audience riguardano i siti di cucina (+25%) e di lifestyle beauty (+22%): una tendenza già palesatasi in agosto, in particolare con un tempo speso sui siti di bellezza registra un +75%.

Buoni aumenti degli utenti unici, anno su anno, anche per i siti di informazione sui viaggi (+14%) e lo sport (+15%): la ripartenza del campionato di calcio ci ha evidentemente messo del suo facendo superare al settore sportivo i livelli di audience dello scorso anno, mentre di tempo speso rimane sostanzialmente stabile (-1%).

La categoria delle news, vale a dire i quotidiani online, è stabile rispetto ad agosto in termini di utenti, mentre su base annua registra una crescita del 4%, più accentuata per le news locali (+8%). Il tempo speso cresce per le general news sia su base mensile (+7%) che su base annua (+17%).