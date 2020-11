Chi è la bimba nella foto? Oggi è una grande cantante che colleziona un successo dopo l’altro scalando le classifiche.

Chi è la bambina nella foto? Capelli mossi, scuri e degli occhi furbi per la piccola che gioca a fare la diva non immaginando che, un giorno, sarebbe diventata una delle cantanti più apprezzate della musica italiana, ammirata per anche la sua bellezza e sensualità.

La bimba della foto, infatti, oggi è un’icona di bellezza e sensualità. Con le sue canzoni scala puntualmente la vetta delle classidiche e, in pochi anni, è diventata un’indiscussa protagonista del panorama musicale collezionando un successo dopo l’altro.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è la bambina nella foto

La bambina dai tanti capelli, con le gambe accavallate e gli occhi furbi è la bellissima Elodie. I lineamenti sono rimasti gli stessi così come la bellezza. Dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e aver calcato il palco del Festival di Sanremo, oggi, la Di Patrizi, felicemente fidanzata con il collega Marracash, conosciuto in occasione della collaborazione sulle note della hit “Maragatita”, è una giovane donna serena e felice di ciò che è riuscita a costruire.

Molto legata alla sua famiglia, ha raccontato ai fans anche il suo difficile passato, svelando i momenti difficili che ha dovuto affrontare.

“Ero una ragazzina complicata”, ha raccontato la cantante in una lunga intervista al Corriere della sera. “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli”.

Visualizza questo post su Instagram Il mio pensiero felice ❤️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 22 Mar 2020 alle ore 8:49 PDT

“Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame” – ha raccontato ancora la cantante che è orgogliosa della sua famiglia. “Alla fine, siamo stati tutti tanto male, ma adesso stiamo tutti bene. E sono orgogliosa della mia famiglia: sono frutto della loro storia”, ha aggiunto al Corriere della Sera.