La ricetta per preparare caramelle gommose sane e naturali

I tuoi bambni si ostinano a non voler rinunciare ai dolciumi? Prova a proporgli queste deliziose caramelle gommose fatte in casa, sane e naturali.

Frutta e verdura e pasti sani ed equilibrati sono ciò che ogni bambino teme. Eppure la sua educazione elimentare di oggi avrà delle ripercussioni sul suo modo di mangiare domani. Se non riesce a capire l’importanza di alimentarsi in modo sano ora che è piccolo è probabile che non darà il giusto valore a frutta e verdura, vitamine e minerali neanche in futuro.

Proviamo ad incentivarli a mangiare bene. Ecco un’alternativa alle caramelle gommose che fanno gola a grandi e piccini.

Le caramelle gommose sane e naturali

Quando scoprirai come vengono fatte le caramelle gommose non le mangerai mai più oppure inizierai a fabbricartele da solo e potrai mangiarle senza rischiare di danneggiare denti e gengive, perchè sono naturali, fatte in casa, senza zuccheri aggiunti e golossissime.

Dai succhi di frutta alle merendine che i bambini si portano a scuola, i nostri figli assumono molto zucchero nell’arco della giornata e nonostante i rimproveri della pediatra risulta difficile convincerlo a privarsi dei dolci che creano una tale dipendenza.

Lo zucchero aggiunto si trova in quasi tutti i prodotti industriali, soprattutto nelle caramelle confeziomnate. Lo zucchero è dannoso per la nostra salute, quindi sostituirlo con alternative più naturali è importantissimo. Oggi vogliamo proporvi una sfida enorme, preparare le caramelle gommose e vedere se i vostri figli le apprezzeranno.

Caramelle gommose, la ricetta per prepararle tu stesso

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) non si dovrebbero superare i 25 grammi di zucchero al giorno. Beh solo 3 orsetti gommosi sono sufficienti per superare la dose quotidiana raccomandata.

Immaginate di quanto supera questo valore un bambino chemangia grandi quantità di dolcetti ogni giorno. Ricorda che lo zucchero fa male anche a chi è in buona salute.

Anche se le caramelle fanno male alle salute, è difficile privarne i nostri figli da un giorno all’altro. Potremmo però intervenire per gradi e iniziare col fare noi stessi i dolci. Un ciambellone fatto in casa con uova biologiche latte e un pò di burro non farà male quanto le merendine industriali o una busta di caramelle. Quando i bambini si saranno abituati ai dolci fatti in casa potremmo iniziare a sperimentare ricette di dolci senza zucchero altrettanto gustosi.

Dolci biologici piuttosto che dolci industriali

Non vi stiamo dicendo di demonizzare i dolci e bannarli dalla vita dei bambini, ma di limitare il consumo di dolci industriali imparando a farli da soli. Oggi per esempio ti mostriamo come fare delle gustose caramelle gommose fatte in casa.

Di cosa avrai bisogno:

150 ml di succo di frutta (o purea) biologico a scelta

1,5 cucchiaio di miele biologico

2 g di agar-agar

Come preparare le caramelle fatte in casa?

1.Se hai optato per il succo biologico, prendi i tuoi frutti ed estraine il succo con l’aiuto di una centrifuga o un estrattore di succo.

2. Metti il succo in una casseruola e aggiungi l’agar-agar, questo ingrediente vi permetterà di dare alle vostre caramelle una consistenza gelatinosa.

3. Riscaldare a fuoco medio, mescolando il tutto con un cucchiaio di legno.

4. Togli la pentola dal fuoco quando il composto inizia a bollire.

5. Aggiungere il miele, anche in questo caso è preferibile quello biologico, e mescolare di nuovo il tutto.

6. Versare la preparazione in degli appositi stampini, vanno bene anche quelli per cioccolatini, quindi conservare in frigorifero per 1 o 2 ore.

Potete usare stampini di diverse forme e colori e farne di infiniti gusti e varianti alternando diversi succhi di frutta. Queste caramelle gommose, conservate in scatole ermetiche, possono essere consumate entro 10 giorni.