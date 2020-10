Che fine ha fatto il protagonista di Mamma ho perso l’aereo? Ecco com’è oggi Macaulay Culkin, l’interprete di Kevin.

Alzi la mano chi non ha mai visto Mamma ho perso l’aereo. E’ stato uno dei film cult degli anni 90 che puntualmente, non appena si avvicina il periodo natalizio, viene trasmesso sul piccolo schermo e gli ascolti lo premiano ogni volta. Il film ha lanciato il giovane attore Macaulay Culkin, che ha segnato un’intera generazione per poi sparire nel nulla. Dopo lo straordinario successo ottenuto, una domanda sorge lecita: che fine ha fatto oggi?

Purtroppo, nonostante il film sia un cult, il suo protagonista non sembra avere ottimi ricordi legati a quel periodo. Tant’è che lo descrive come l’infanzia che gli è stata rubata. In particolar modo se considerate che suo padre sperpera tutto il suo patrimonio. Tant’è che quando lui compie 14 anni, la madre inizia una lotta in tribunale con suo marito per avere il totale controllo sui soldi del figlio. A 17 anni però lui dice basta e dichiara la propria indipendenza economica dai genitori.

Da quel momento, purtroppo, la sua vita è in continuo declino. Tant’è che qualche anno dopo viene paparazzato per strada più magro che mai: Macaulay Culkin, l’attore di Mamma ho perso l’aereo, è tossicodipendente.

Macaulay Culkin, Kevin di Mamma ho perso l’aereo oggi: cosa fa

Macaulay Culkin inizia da quel momento la sua scalata nel fondo. Tant’è che tutti i suoi amici sono convinti che non riuscirà a vivere a lungo. Oltre ai problemi di tossicodipendenza, ci sono quelli legati all’alimentazione: l’attore di Mamma ho perso l’aereo non arriva a pesare nemmeno 50 chili.

Nel 2014 in rete inizia a diffondersi anche una terribile notizia, quella che lo vedrebbe morto. Fortunatamente però, nonostante i tanti problemi, la vita non ha in serbo per lui questo destino e grazie all’amore di Brenda Song, famosa per aver interpretato London Tipton in Zack e Cody al Grand Hotel, riesce ad uscire dal tunnel della droga e a conquistarsi la sua personale vittoria.

Macaulay Culkin, protagonista di Mamma ho perso l’aereo sceglie di staccare la spina e prendersi una grossa pausa, fatta eccezione per piccoli progetti, dalla sua carriera da attore.

Il 2018 è la sua rinascita, partecipa allo spot natalizio realizzato da Google in cui veste ancora una volta, a distante di anni, i panni di Kevin e non sembra essere trascorso un solo giorno emozionando come bambini tutti i suoi fan e presto potremmo rivederlo ancora una volta sul grande schermo in quanto la Disney ha annunciato il remake del film.

L’attore di Mamma ho perso l’aereo oggi ha vinto tutte le sue battaglia ed è pronto a prendersi la serenità che tanto merita.