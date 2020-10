View this post on Instagram

Buona domenica! Vista la stagione, ho pensato di preparare una ricetta (sì, sottolineo.. salata, dato che vi “lamentate” perché pubblico solo ricette dolci ) a base di… Zucca! Conosciamo tutti i benefici e le proprietà di questo alimento che è molto versatile. Perciò ecco a voi.. , . Sono sicura che le amerete perché sono… … ‍♀️ Parola di Dory Non vi resta che… ! ‍ : 100 gr di zucca cotta a vapore 50 gr di albume 50 gr di farina di riso 30 gr di farina di farro (o quella che preferite) 200 ml di acqua 1 pizzico di sale : 250 ml di latte parzialmente scremato (o quello che preferite) 25 gr di farina di riso 2 gr di sale 1 pizzico di pepe 1 pizzico di noce moscata 10 gr di formaggio grana grattugiato Funghi Prezzemolo Acqua q.b. Formaggio grana grattugiato Per prima cosa ho lavato i funghi e li ho messi a cuocere in una casseruola con dell’acqua tiepida, coperti per circa 40’. A fine cottura, ho aggiunto il prezzemolo. Ho preparato le crespelle. Ho unito l’albume alle farine e ho mescolato sciogliendo i grumi. Ho aggiunto successivamente l’acqua, il pizzico di sale, la zucca cotta a vapore e frullato il tutto. Ho unto una padella antiaderente con un filo d’olio e l’ho scaldata. Una volta calda, ho versato un po’ di impasto, girando non appena si sono formate delle bollicine. Ho preparato quindi la besciamella light. In un pentolino, ho versato una parte del latte e ho insaporito con abbondante noce moscata, sale e pepe. Ho versato la rimanente parte di latte di riso in un bicchiere e ho sciolto la farina di riso con il frustino. (Continua nei commenti.. ⬇️)