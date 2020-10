Per la prima serata dei Live di X Factor 2020, Vergo, membro degli over di Mika, porta il singolo già presentato alle audition: Bomba. Scopriamone insieme testo e video.

Vergo (nome d’arte di Giuseppe Piscitello), cantante degli Over, categoria guidata da Mika a X Factor 2020, porta alla prima serata dei Live il suo inedito Bomba, quello con cui si era presentato alle audition strappando al suo giudice una valutazione più che positiva:

“Hai il senso di una canzone pop, che funziona e che arriva”

Il brano è un pezzo super ballabile, di quelli che, come spiega Cattelan, la mattina dopo ancora ti rimbomba in testa e non puoi fare a meno di canticchiare o, come commentato da Emma, ti fa venire istantaneamente voglia di un Moscow Mule.

Se anche voi allora avete oggi voglia di divertirvi e ballare, riascoltiamo insieme Bomba e leggiamone il testo di Vergo ancora una volta.

Vergo, Bomba: testo e video

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì

Dai mostrati per me, segreti nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti

Ci sta, vita, ci sta

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera babe

Me ne frego dei giudizi

Ci sta, vita, ci sta

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Non farti indietro ma-ma-mai

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei, un bacio nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, ya ya ya ya ya ya ya ya

L’onda, l’onda, l’onda eh

Balla, ya ya ya ya ya ya ya ya

Non farti, non farti indietro mai