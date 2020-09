X Factor 2020, Mika: chi è, età, carriera, vita privata e Instagram

Mika è tornato nel ruolo di giudice per X Factor 2020. Ma chi è? Leggiamo insieme età, carriera, vita privata e social.

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr. è un cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. Ha incominciato la sua ascesa al successo grazie al singolo Grace Kelly, che lo ha portato a scalare le classifiche di numerosi paesi in tutto il mondo.

Mika torna nuovamente a X Factor come giudice, in compagnia di Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton. Scopriamo insieme chi è, vita privata e carriera.

Mika è un cantautore libanese naturalizzato britannico ma ha vissuto una parte della sua vita in Francia. Mika nasce il 18 agosto 1983 a Beirut ma le sue origini sono anche britanniche, francesi e statunitensi. Terzo di cinque fratelli, all’etàdi un anno si trasferisce a Parigi con la famiglia.

Ha una formazione rigorosa , infatti una volta spostatosi a Londra, frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e il Royal College of Music dimostrando di avere alcune difficoltà a causa della dislessia. Ma la musica lo ha salvato. Tra le lingue da lui parlate troviamo l’inglese, il francese, l’italiano, il cinese, lo spagnolo e l’arabo.

Nome: Michael Holbrook Penniman Jr. (in arte Mika)

Età: 37 anni

Data di nascita: 18 agosto 1983

Luogo di nascita: Beirut

Segno zodiacale: leone

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantautore

Altezza: 1,92

Account Twitter: @mikasounds

Account Instagram: @mikainstagram

Mika, una carriera ricca di successi

La carriera musicale inizia nel lontano 2007 quando pubblica il primo album Life in Cartoon Motion, da cui viene estratto il primo singolo Grace Kelly che diventa fin da subito un successo dal calibro internazionale. Permettendogli, tra l’altro, di essere invitato nello stesso anno al Festival di Sanremo come ospite internazionale. All’epoca Mika non parlava ancora l’italiano e intorno a lui vigeva un aurea di mistero.

Esce il secondo singolo, Relax (Take It Easy) che subito ottiene i consensi di un pubblico internazionale conquistando le classifiche di tutto il mondo. Prima di intraprendere il tour mondiale rilascia anche Big Girl (You Are Beautiful), una canzone dedicata alle donne della sua vita con cui è cresciuto e che gli hanno permesso di essere ciò che realmente è, infine arriva Lollipop, l’ultimo singolo estratto dal primo album.

Il secondo album viene rilasciato nel 2009 con il titolo The Boy Who Knew Too Much. Tra le tracce più celebri ricordiamo: We Are Golden, Rain e Blame It on te Girls. L’anno seguente, nel 2010, insieme a RedOne, incide Kick Ass (We Are Young), per il film “Kick Ass” che vede tra i protagonisti anche Nicholas Cages.

Nel 2012 il cantante pubblica The Origin of Love, preceduto dalla canzone Celebrate, in featuring con Pharell Williams. Nello stesso album è presente anche un altro singolo in collaborazione con Ariana Grande dal titolo“Popular Song”.

Dopo una serie di successi internazionali e grandi collaborazioni artistiche, nel 2013 Mika entra nella giuria di X Factor Italia. Ed è in questa occasione che il cantante impara a parlare l’italiano con un corso intensivo e prende casa a Milano. Inizia il periodo delle ospitate nelle varie trasmissioni televisive e diventa un volto noto nel panorama italiano. Grazie al sodalizio italiano pubblica una nuova versione della canzone “Stardust” insieme a Chiara Galiazzo, in cui inglese e italiano si fondano in un gioco di suoni.

Nel 2015 pubblica l’album No Place Like Heaven, che contiene vari singoli tra cui Last Party, Talk About You e Staring at The Sun il cui videoclip è stato realizzato in Sicilia tra la splendida baia dell‘Isola Bella di Taormina e i crateri del vulcano Etna. Sempre nel 2015 Mika prende parte al progetto musicale di Fedez, con cui ha condiviso le poltrone da giudici di X Factor, incidendo con lui il singolo “Beautiful Disaster”

Tra il 2016 e il 2017 conduce, per due stagioni, il programma Stasera Casa Mika e pubblica per l’occasione la sigla del suo programma intitolato “It’s my house”.

Nel 2019 pubblica il suo quinto e attuale ultimo album intitolato My Name Is Michael Holbrook, in cui Mika torna alle origini e si mostra senza scudi dichiarando espressamente il suo nome. L’album è stato anticipato dal singolo Ice Cream nel 2019, susseguito da altri singoli tra cui citiamo “Tomorrow” e il suo speculare in italiano “Domani” entrambe incise dal cantante e sinonimo del suo riavvicinamento alla penisola italiana.

Dopo il primo incontro nel lontano 2013 ad X Factor Mika e Michele Bravi hanno collaborato insieme riproponendo uno dei brani più belli della musica italiana: “Bella d’Estate” di Mango.

Adesso Mika è impegnato in vari progetti: oltre al suo grande (e attesissimo) ritorno come giudice di X Factor è impegnato per beneficenza per la sua città Beirut, in un concerto virtuale per raccogliere soldi per la ricostruzione del luogo che gli ha dato la vita. I biglietti sono già disponibili. L’evento, “I love Beirut” si terrà il 19 settembre e tra i tanti protagonisti ritroviamo anche Laura Pausini.

Mika: vita privata e fidanzato

Sulla vita privata di Mika non si hanno molte informazioni. Quello che si sa è che il cantante è impegnato sentimentalmente da molti anni, si presume dal 2007 da prima di fare definitivamente coming out (2012) con Andrea Dermanis, regista e documentarista dalle origini greche.

Dermanis si è occupato anche della direzione di alcun videoclip nell’ambito musicale, di alcuni gruppi nello specifico.

Inoltre, pare che il compagno dell’artista abbia all’incirca poco più di 30 anni e che conviva con Mika in una casa a Londra, sebbene, come noto, il cantautore si professi cittadino del mondo e sia spesso in giro, di Paese in Paese, in virtù dei tour musicali.

Sono davvero poche le informazioni note riguardante Andrea, sinonimo del fatto che i due preferiscono vivere la coppia lontano dai riflettori, tenendo molto alla loro privacy. Andrea è stato spesso avvistato nei concerti in giro per il mondo del cantante e compagno ed è molto amato dai fan di Mika. I due, sognano di avere figli.

Inoltre, durante un’intervista con la rivista Têtu Magazine, poi riportata da Elle, Mika si è sbilanciato un po’ parlando della sua relazione nel dettaglio:

“Andy e io abbiamo una relazione estremamente tradizionale. So che non è sempre semplice per lui, è una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini. Odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”.