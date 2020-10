Vergo, chi è il cantante degli Over di X Factor 2020 in squadra con Mika? Età, vero nome, Instagram e curiosità.

Vergo è un concorrente di X Factor 2020. Il suo è stato un esordio bomba, come il titolo del suo inedito, sin dalla prima audizione. Il giovane ha così conquistato la fiducia di Mika che l’ha scelto per la squadra degli Over guidata proprio da Mika, ma chi è davvero Vergo? Qual è il loro vero nome? Quanti anni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

Vergo: età, vero nome e Instagram

Giuseppe Piscitello è il vero nome di Vergo. Ha 29 anni ed è nato a Palermo, ma per cercare di realizzare il sogno di poter vivere di musica si è trasferito a Milano dove di giorno lavora come portinaio e di notte fa il producer. A X Factor ha conquistato tutti con l‘inedito Bomba. Mika, giudice della squadra degli Over di cui ha parte, ha detto: “Hai il senso di una canzone pop, che funziona e che arriva”.

“Quando Mika mi ha scelto ho avuto un blocco emozionale. E’ bello quando quello che fai viene apprezzato e compreso ed è una cosa che mi dà tantissima carica. Spero di poter far diventare questa passione un lavoro. Questa cosa è importantissima perchè mi stimola a dare tantissimo. Quando insegui un sogno, la fatica non ti pesa. La musica è l’unica cosa che mi dà la vitalità tale da infrangere ogni ostacolo e la musica, nella mia vita, mi ha aiutato tantissimo”, ha detto il 29enne nel video pubblicato da Sky.

Il testo dell’inedito Bomba di Vergo

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì

Dai mostrati per me, segreti nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti

Ci sta, vita, ci sta

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera babe

Me ne frego dei giudizi

Ci sta, vita, ci sta

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Non farti indietro ma-ma-mai

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei, un bacio nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, ya ya ya ya ya ya ya ya

L’onda, l’onda, l’onda eh

Balla, ya ya ya ya ya ya ya ya

Non farti, non farti indietro mai